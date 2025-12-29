Djoković nie ukrywał wzruszenia po przemowie Ronaldo. "Spełnienie marzeń"

Impreza nie była wydarzeniem wyłącznie piłkarskim. Wybitny serbski tenisista Novak Djoković został uhonorowany w specjalny sposób - to właśnie jemu przyznano pierwszą w historii Globe Soccer Awards nagrodę za całokształt dokonań sportowych. Wyróżnienie wręczał mu sam Cristiano Ronaldo.

"To spełnienie marzeń". Djoković i Ronaldo na jednej scenie

Zarówno Djoković, jak i Cristiano Ronaldo to giganci współczesnego sportu. Ludzie, którzy wyznaczali - i robią to nadal - trendy w swoich dyscyplinach. Postacie nietuzinkowe, od których można się wiele nauczyć: determinacji w dążeniu do celu, chęci wygrywania bez względu na okoliczności, pracowitości.

Wydarzenie w Dubaju podczas Globe Soccer Awards było wielkim ukłonem dla osiągnięć ich obu. Ale tego wieczoru to Djoković był jedną z ważniejszych postaci gali.

- Dla mnie Novak jest przykładem długowieczności. Mamy podobną historię. Zasługuje na tę nagrodę, ponieważ jest przykładem dla poprzedniego pokolenia, obecnego i przyszłego - powiedział Ronaldo po wręczeniu nagrody serbskiemu tenisiście.

Szacunek był obopólny, a Novak Djoković w komplementach nie pozostał dłużny Ronaldo, podkreślając "niezłomną motywację" piłkarza saudyjskiego Al-Nassr.

- Jestem bardzo wdzięczny, że mogę usłyszeć te słowa od niego i nazwać go moim przyjacielem. Widzisz kogoś, kto wygrał wszystko, a mimo to wciąż chce więcej. Chociaż uprawiamy różne sporty, możemy się wspierać i pokazywać przyszłym pokoleniom, że nie ma granic.

Djoković był wyraźnie wzruszony podczas odbierania specjalnego wyróżnienia. - To była niespodzianka. Otrzymanie nagrody od legendy sportu, takiej jak Cristiano, to spełnienie marzeń. Bardzo kocham piłkę nożną i jestem tutaj, aby świętować niesamowity rok ze wszystkimi gwiazdami, które tu są. Uwielbiam poważny wyraz twarzy Cristiano, kiedy mówił, że zdobędzie 1000 bramek. On naprawdę w to wierzy.

38-letni Serb przyznał, że nagroda jest dla niego niezwykle cenna: - To wyróżnienie niesie ze sobą potężny przekaz. Sport może zmieniać życie. Kiedy Cristiano mówi, że osiągnie 1000 goli, widać siłę umysłu. Umysł kontroluje wszystko - podkreślił Djoković.

4. tenisista świata w najnowszym rankingu ATP nadal bardzo poważnie podchodzi do rywalizacji na korcie. Jego celem jest wywalczenie 25. tytułu Wielkiego Szlema, a okazją będzie zbliżający się turniej Australian Open. Wcześniej, bo w dniach 12-17 stycznia Djoković powalczy o wygraną w pierwszym turnieju sezonu w Adelajdzie.