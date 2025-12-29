Iga Świątek miniony weekend spędziła w Chinach, by już teraz przenieść się do Australii. W niedzielę nasza najlepsza tenisistka grała w parze z Valentiem Vacherotem przeciwko Jelenia Rybakinie i Andriejowi Rublowowi (przegrała 4:6, 4:6) w ramach pokazowego turnieju w Shenzhen, a niedługo później udała się na samolot. Na lotnisku czekało ją serdeczne przywitanie.

Tak wyglądała Świątek po przylocie do Australii. "Pewnie to teraz widzicie"

Nagraniem z przybycia Świątek podzieliła się redakcja SoTennis, której udało się zapytać ją, jak nasza tenisistka czuje się po podróży. - Dobrze. Nie mogę się doczekać powrotu do Sydney. Jestem szczęśliwa, że tu jestem, bo to coś jak powrót do domu po tylu latach przyjeżdżania tutaj. Chcę odwiedzić tu moje ulubione miejsca, trochę odpocząć i potrenować, zanim zaczniemy - powiedziała.

W trakcie rozmowy padło też pytanie, za czym najbardziej tęskniła w Australii. - Dobrą kawą. I właśnie teraz jej potrzebuję. Pewnie to teraz po mnie widzicie - wypaliła wprost i zaczęła się śmiać. I rzeczywiście tenisistka wyglądała na trochę zmęczoną i miała lekko podkrążone oczy. Mimo to tryskała dobrym humorem.

Świątek ma nowego "kolegę". "Kocham go"

Rzeczy, które podobają jej się w tym kraju, jest bowiem więcej. - Dobra kawa, dobre jedzenie i czuję, że powietrze jest tutaj jakieś inne. Nie mogłam się doczekać spędzania czasu na dworze, bo w ostatnich miesiącach byłam głównej wewnątrz. Gdy wróciłam do domu, było ok. -5 stopni, więc cieszę się słońcem i pogodą - odpowiedziała, wracając do tematu.

W trakcie pobytu w Australii Świątek czeka przede wszystkim występ w wielkoszlemowym Australian Open. Rywalizacja w nim potrwa od 12 stycznia do 1 lutego. Wcześniej 24-latka wspólnie z reprezentacją Polski zagra w drużynowym turnieju United Cup. Będzie tam mogła liczyć na dodatkowe wsparcie. Jej "talizmanem", będzie Cookie, czyli pluszowy koala. - Jeszcze nie przedstawiłam go zespołowi, ale zobaczymy, czy stanie się naszą maskotką drużyny. Kocham go i na pewno ze mną zostanie - powiedziała.