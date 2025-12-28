"Wstyd". Lawina komentarzy po meczu Sabalenki z Kyrgiosem

Nick Kyrgios przed laty był finalistą Wimbledonu, a obecnie zajmuje 673. miejsce w rankingu ATP. Niedziela 28 grudnia 2025 roku w jego karierze zapisze się szczególnie. Wszystko z powodu meczu z... najlepszą tenisistką świata. Aryna Sabalenka i Kyrgios wyszli na nietypowy kort w Dubaju, by rozegrać mecz, który określono jako "bitwę płci". Miało to nawiązywać do meczu z 1973 roku, gdy Billie Jeans King pokonała Bobby'ego Riggsa. Zamiast pochlebstw skończyło się na drwinach. Świat tenisa - dziennikarze i kibice - wprost napisali, co sądzą o tym spotkaniu.

Kibice zabrali głos. Oto co sądzą po "bitwie płci" z udziałem Sabalenki

"Okej, ten kort wygląda absolutnie okropnie w telewizji…" - napisał portugalski dziennikarz tenisowy Jose Morgado, którego kibicom dyscypliny nie trzeba przedstawiać. Na swoim profilu na portalu X zacytował opublikowany wcześniej przez Tennis Channel fragment meczu. Widać na nim wyraźnie, że część kortu, na którym gra Sabalenka, jest mniejszy od pola gry rywala.

"To jest jedna z najbardziej absurdalnych rzeczy, jakie kiedykolwiek widziałem, hańba... Oczywiście Sabalenka zarabia na tym sporo pieniędzy, ale to wstyd, że numer 1 na świecie robi to dla pieniędzy" - odpowiedział mu jeden z komentujących.

"Byłem zaintrygowany, widząc bitwę płci. To tylko pokaz i to bez sensu. Nie jestem pewien, czy to pomaga tenisowi. Podanie Kyrgiosa z dołu, drop shot itp." - krytykował były finalista US Open Greg Rusedski.

"Tenisowa bitwa płci. Równe wynagrodzenie, ale mężczyźni grają pięć setów, a kobiety trzy w wielkoszlemowych turniejach. Mecz pomiędzy Kyrgiosem a Sabalenką. Jej strona kortu jest znacznie mniejsza, co utrudnia mu grę" - napisał jeden z kibiców.

"Myślałem, że ludzie, zwłaszcza kobiety w sporcie, chcą być traktowane równo, a jednak macie tę bzdurę zwaną bitwą płci między Aryną Sabalenką a Nickiem Kyrgiosem, gdzie jedna strona kortu jest skrócona" - dodawał kolejny.

"Jaki jest absolutny sens tego meczu Sabalenka kontra Kyrgios? Zrobili kiedykolwiek jej stronę kortu mniejszą. Absolutnie żałosne" - oceniał kibic.

Mecz zakończył się wygraną Kyrgiosa. Australijczyk pokonał liderkę rankingu WTA w dwóch setach - 6:3, 6:3. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.