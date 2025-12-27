Świątek gra w Chinach. Gdzie oglądać mecz w mikście? O której? [TRANSMISJA, LIVE]

Po 40 dniach przerwy Iga Świątek wróciła na tenisowy kort. Polka znalazła się w drużynie Europy podczas turnieju pokazowego World Tennis Continental Cup w chińskim Shenzen. Świątek zaczęła zmagania od wygranej 6:3, 6:3 nad Jeleną Rybakiną. Później Iga musiała uznać wyższość Chinki Xinyu Wang, z którą przegrała 2:6, 3:6. Zanim Świątek uda się do Australii i wystąpi w turnieju United Cup z reprezentacją Polski, to czeka ją ostatnie spotkanie w Chinach.

World Tennis Continental Cup. Iga Świątek zagra w mikście

Po dwóch meczach singlowych teraz Świątek wystąpi w mikście. W niedzielę Iga wystąpi w parze z Valentinem Vacherotem z Monako. Vacherot dał się poznać szerszej publiczności w tourze podczas październikowego turnieju ATP 1000 w Szanghaju, kiedy to dotarł do finału i wygrał 4:6, 6:3, 6:3 z Francuzem Arthurem Rinderknechem, a więc ze swoim kuzynem.

Vacherot zagrał swój pierwszy mecz w turnieju World Tennis Continental Cup w sobotę i przegrał 6:2, 6:7, 7:10 z Andriejem Rublowem. W nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego Vacherot zagra z Chińczykiem Zhizhenem Zhangiem, notowanym na 415. miejscu w rankingu ATP. Kilka godzin później Vacherot wystąpi w mikście wraz ze Świątek.

Rywalami pary Świątek/Vacherot będą Andriej Rublow i Jelena Rybakina. Jeśli chodzi o bezpośrednie rywalizacje Świątek z Rybakiną w oficjalnych meczach, to lepiej wypada Polka, która ma bilans 6-5. Ich ostatni oficjalny mecz odbył się podczas WTA Finals w Rijadzie, gdzie Rybakina wygrała 3:6, 6:1, 6:0. Łącznie tenisistki zagrały pięciokrotnie między sobą w 2025 r. i czterokrotnie lepsza okazywała się Iga.

World Tennis Continental Cup. Gdzie i kiedy oglądać mecz Świątek?

Spotkanie Valentin Vacherot/Iga Świątek - Andriej Rublow/Jelena Rybakina w turnieju World Tennis Continental Cup odbędzie się w niedzielę o godz. 11:30, a transmisję z tego wydarzenia przeprowadzi Canal+ Sport 2. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.