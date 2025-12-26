Iga Świątek jeszcze nie wyszła na kort, a tu horror

Iga Świątek wraca do gry po kilkutygodniowej przerwie. Wystąpi w WTCC, a więc World Tennis Continental Cup w Shenzhen, gdzie znalazła się w europejskiej drużynie. I choć jeszcze nie wyszła na kort, to jej zespół już prowadził. A wszystko za sprawą Belindy Bencić, która wraz z Xinyu Wang zaserwowała kibicom prawdziwy thriller.

Zwroty akcji na start rywalizacji. Bencić górą

Lepiej mecz rozpoczęła Szwajcarka. Po kilku minutach prowadziła 2:0. Chinka się jednak nie poddała i doprowadziła do zwrotu. Odrobiła stratę, wyszła na prowadzenie i wygrała pierwszą partię 6:4. Nie poszła jednak za ciosem. W drugiej zdecydowanie silniejsza była koleżanka z drużyny Świątek. Nie dała większych szans Wang, triumfując 6:2. O wszystkim miał zadecydować super tie-break.

Wydawało się, że to Chinka przechwyli szalę zwycięstwa na własną korzyść. Ba, prowadziła już 5-3. I to było na tyle. Nagle stanęła jak wryta, popełniała sporo błędów, z czego korzystała Bencić. I tak wygrała 10-5. To ważne zwycięstwo i dopiero początek emocji.

Belinda Bencić - Xinyu Wang 4:6, 6:2, 10-5

Teraz czas na Świątek. Przed nią ogromne wyzwanie, bo mecz z piątą rakietą świata. Mowa o Jelenie Rybakinie. Bilans bezpośrednich starć obu pań wynosi 6-5 na korzyść naszej rodaczki. Pojedynek już się rozpoczął. Relacja tekstowa z tego spotkania jest dostępna na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Jeśli Polka wygra, to Europa będzie prowadzić 2-0.