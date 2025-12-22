Świątek przemówiła tuż przed powrotem. To tam wszystko się wyjaśni

Iga Świątek odpoczywa przed startem nowego sezonu. Zanim rozpocznie rywalizację w tourze, wystąpi jeszcze w tym roku podczas pokazowego turnieju World Tennis Continental Cup w chińskim Shenzhen w dniach 26-28 grudnia. Polka zmierzy się z Chinką Xinyu Wang. Ponadto razem z Valentinem Vacherotem zagra w mikście przeciwko duetowi Jelena Rybakina - Andriej Rublow.

Iga Świątek szczerze nt. powrotu. "Jestem odświeżona"

Teraz druga rakieta świata przerwała milczenie i zabrała głos w kwestii nadchodzących wyzwań. - Jestem trochę odświeżona dzięki temu, że spędziłam w domu więcej czasu niż zazwyczaj. Mam nadzieję, że okres przygotowawczy spowoduje, że w nowym sezonie będę grała dobrze, solidnie i że nauczę się czegoś nowego - zdradziła (cyt. za sportowy24.pl).

- Wiadomo, trzy tygodnie w sporcie na naukę czegoś nowego, to nie jest dużo, jednak wierzę, że w trakcie sezonu będziemy szlifować to, nad czym pracujemy teraz - dodała.

Iga Świątek wyjawiła, że - na razie - "nie stawia sobie celów wynikowych". - Myślę, że dopiero, kiedy pojadę do Sydney i zobaczę, jak mój tenis będzie wyglądać, pomyślę o tym, co chciałabym osiągnąć w kolejnych turniejach. Koncentruję się na tym, aby rozwinąć się pod kątem technicznym i samej gry w tenisa oraz żeby zrobić rzeczy, na które nie miałam czasu w sezonie - zakończyła.

Przypomnijmy, że w Sydney Iga Świątek weźmie udział w turnieju United Cup. "Amerykański portal Parsa Nemati opublikował listę zgłoszonych jak dotąd zawodników oraz zawodniczek. Jeśli chodzi o Polskę, są na niej: Iga Świątek, Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz, Jan Zieliński i Katarzyna Piter" - informował jakiś czas temu Bartosz Królikowski na łamach Sport.pl. Polacy będą mierzyli się z Niemcami i Holendrami.