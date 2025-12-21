"Triumf Igi Świątek w Wimbledonie wzniecił na nowo długo żarzący się konflikt z polskimi mediami, które publicznie oskarżyła o niesprawiedliwe traktowanie podczas trwającej rok obniżki formy" - pisał portal khelnow.com przypominając komentarze, które Iga Świątek skierowała w stronę polskich mediów po swoim zwycięstwie w tym turnieju wielkoszlemowym.

O słowach Sabalenki mówił cały świat. Teraz je przypomnieli

W rankingu nie zabrakło też miejsca dla Aryny Sabalenki. Portal przypomniał "niesmaczne komentarze" Białorusinki, które padły po przegranym przez nią finale Roland Garros. Sabalenka nie gryzła się w język i w dość mocnych słowach wypowiadała się o postawie swojej rywalki, Coco Gauff.

"Komentarze Aryny Sabalenki po finałowej porażce w Roland Garros z Coco Gauff wznieciły jedną z najbardziej polaryzujących dyskusji w 2025 roku. Sabalenka, widocznie niezadowolona ze swojego słabego występu, stwierdziła, że Gauff miała szczęście i przekonywała, że porażkę poniosła raczej przez własne błędy niż przez klasę rywalki" - przypomina serwis.

"Krytykowała warunki, zasugerowała, że Iga Świątek wygrałaby finał, gdyby do niego awansowała i wielokrotnie powtarzała, że zagrała tragiczny mecz. Jej uwagi zostały powszechnie potępione jako lekceważące i niestosowne, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie Gauff jest powszechnie uwielbiana" - dodano.

Sabalenka w końcu przeprosiła za swoje słowa. Do sprawy odniosła się też Coco Gauff, która przyznała, że otrzymała od Białorusinki przeprosiny - jednak tą aferą przez kilka dni żył cały tenisowy świat.

Jakie jeszcze kontrowersje zapadły w pamięć dziennikarzom khelnow.com? Poza wspomnianymi sytuacjami z Aryną Sabalenką oraz Igą Świątek, wymieniono też kontrowersje związane z zawieszeniem Stefano Vukova - i reakcji Jeleny Rybakiny na taką decyzję WTA, plotki dotyczące prywatnego życia Emmy Raducanu, a także oskarżenia o rasizm skierowane w stronę Jeleny Ostapenko, po tym jak Łotyszka pokłóciła się z Taylor Townsend.