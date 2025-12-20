Świątek wywołała gigantyczną burzę. "Publicznie oskarżyła"

Przed tegorocznym Wimbledonem można było wyliczać miesiące, które minęły od ostatniego triumfu Igi Świątek w jakimkolwiek turnieju WTA. W Anglii reprezentantka Polski przełamała się w wielkim stylu. Finał z Amandą Anisimovą wygrała 6:0, 6:0. I ruszyła do kontrataku.

Świątek na wojnie z polskimi mediami. Wybrali największe kontrowersje 2025 roku

Teraz przypomina o tym portal khelnow.com w swoim podsumowaniu największych kontrowersji z 2025 roku. Jedną z nich jest "Iga Świątek kontra polskie media".

"Triumf Igi Świątek w Wimbledonie wzniecił na nowo długo żarzący się konflikt z polskimi mediami, które publicznie oskarżyła o niesprawiedliwe traktowanie podczas trwającej rok obniżki formy" - czytamy.

"Po tym, jak zagrała bezbłędne spotkanie, żeby wygrać swój szósty tytuł wielkoszlemowy, Świątek wykorzystała swoją konferencję prasową, żeby potępić 'nieprzyjemne' omawianie jej formy, sztabu trenerskiego, wyborów dotyczących terminarza, prosząc dziennikarzy o 'zostawienie jej w spokoju i możliwość wykonywania jej pracy'" - dodaje portal.

"Kilka tygodni później sytuacja się powtórzyła w Montrealu, gdy nazwała pojawiające się artykuły 'absurdalnymi' oraz stwierdziła, że była zszokowana tym, co czytała podczas rzadkich przerw między turniejami" - przypomina khelnow.com.

"Świątek zaznaczała, że krytyka nie ma podstaw, dezinformuje i szkodzi, argumentując, że tylko ona i jej zespół rozumieją proces i decyzje, które podejmują" - dodano.

A jakie inne kontrowersje minionego sezonu wskazał portal khelnow.com? Jako pierwszą wymieniono sprawę trenera Rybakiny Stefana Vukova. Przypomniano też m.in. komentarze Aryny Sabalenki dotyczące Coco Gauff po przegranej w Roland Garros oraz zarzuty o rasizm skierowane w stronę Jeleny Ostapenko.