Dziennikarze z całego świata o Świątek. O tych słowach będzie głośno

Jako Sport.pl czwarty zorganizowaliśmy na koniec roku plebiscyt "The best of Iga", w którym wraz z jurorami z innych krajów podsumowaliśmy sezon Igi Świątek. W tym celu zaproponowaliśmy cztery kategorie i poprosiliśmy dziennikarzy tenisowych o wskazanie ich typów. Jako „Najlepszy mecz Igi w sezonie 2025" zwyciężyło spotkanie naszej tenisistki z Amandą Anisimową w finale Wimbledonu (6:0, 6:0).

REKLAMA

Zobacz wideo Kamil Majchrzak o minionym sezonie. "Mam nadzieję, że jeszcze sporo przede mną"

Triumf w Londynie nasi jurorzy wybrali z kolei jako największy sukces Igi Świątek w tym roku. To jej pierwszy tytuł na trawie, a szósty rangi wielkoszlemowej w dorosłej karierze. Dzięki temu Świątek ma już w kolekcji wygrane w najważniejszych imprezach na wszystkich rodzajach kortów - także na mączce (Roland Garros 2020, 2022, 2023 i 2024) i nawierzchni twardej (US Open 2022).

Kolejną kategorią była "Najważniejsza wypowiedź Igi Świątek" i tu najwięcej ekspertów wskazało na słowa Polki dotyczące terminarza oraz zasad konstrukcji rankingu WTA. - Sezon jest długi, a w jego drugiej części zawodnicy są bardziej zmęczeni. Najtrudniejsza jest ta zmiana w Azji, bo czujesz, że sezon dobiega końca, ale wciąż musisz dać z siebie wszystko. Nie wiem, jak będzie wyglądała moja kariera za kilka lat. Być może będę musiała opuścić niektóre turnieje, nawet jeśli będą obowiązkowe. Przepisy WTA sprawią, że to dla nas istne szaleństwo. Nie da się zmieścić wszystkiego w harmonogramie - mówiła Świątek jesienią. Ponownie zwróciła uwagę na problemy współczesnego tenisa, otwierając dyskusję na ten temat.

Czytaj także: Niemcy wydali wyrok na Lewandowskiego

W tym roku wyróżniliśmy także najlepszy występ przeciwko Idze Świątek w bezpośrednim spotkaniu. Większość jurorów wskazała na półfinałowy bój w Australian Open pomiędzy Madison Keys, a naszą zawodniczką. Amerykanka wygrała wtedy 5:7, 6:1, 7:6, w decydującej partii broniąc piłki meczowej. To był jej życiowy wynik, po drodze do finału ograła także m.in. Jelenę Rybakinę, a w meczu finałowym w Melbourne Arynę Sabalenkę.

Kategorie i propozycje w "The best of Iga 2025":

Najlepszy mecz:

Z Amandą Anisimową w finale Wimbledonu

Z Jeleną Rybakiną w półfinale w Cincinnati

Z Jeleną Rybakiną w 4. rundzie w Roland Garros

Z Jekateriną Aleksandrową w 4. rundzie US Open

Największy sukces:

Wygrana w Wimbledonie

Triumf w Seulu

Zwycięstwo w Cincinnati

Powrót na pozycję nr 2 na świecie

Najlepszy występ przeciwko Idze Świątek:

Jasmine Paolini w ćwierćfinale w Wuhanie 6:1, 6:2

Amanda Anisimowa w ćwierćfinale US Open 6:4, 6:3

Aryna Sabalenka w półfinale Roland Garros 7:6, 4:6, 6:0

Madison Keys w półfinale Australian Open 5:7, 6:1, 7:6

Najważniejsza wypowiedź:

O zasadach WTA : "Sezon jest długi, a w jego drugiej części zawodnicy są bardziej zmęczeni. Najtrudniejsza jest ta zmiana w Azji, bo czujesz, że sezon dobiega końca, ale wciąż musisz dać z siebie wszystko. Nie wiem, jak będzie wyglądała moja kariera za kilka lat. Być może będę musiała opuścić niektóre turnieje, nawet jeśli będą obowiązkowe. Przepisy WTA sprawią, że to dla nas istne szaleństwo. Nie da się zmieścić wszystkiego w harmonogramie."

: "Sezon jest długi, a w jego drugiej części zawodnicy są bardziej zmęczeni. Najtrudniejsza jest ta zmiana w Azji, bo czujesz, że sezon dobiega końca, ale wciąż musisz dać z siebie wszystko. Nie wiem, jak będzie wyglądała moja kariera za kilka lat. Być może będę musiała opuścić niektóre turnieje, nawet jeśli będą obowiązkowe. Przepisy WTA sprawią, że to dla nas istne szaleństwo. Nie da się zmieścić wszystkiego w harmonogramie." Wpis po Indian Wells: "Na Bliskim Wschodzie uderzyło mnie, że moja sprawa dopingowa i to, że nie zagrałam dwóch wysoko punktowanych turniejów w październiku oraz wyniki z zeszłego roku (wygranie czterech 'tysięczników' i Wielkiego Szlema w pierwszej połowie zeszłego sezonu) będą się za mną 'ciągnąć' i uniemożliwią mi powrót na pozycję numer jeden. Bardzo mnie to rozgoryczyło. Można to było zobaczyć na korcie w Dubaju i na pewno wiem, że kontynuowanie gry, gdy wracam do przeszłości i frustruję się tym, na co nie mam już wpływu, to nie jest dobra droga."

"Na Bliskim Wschodzie uderzyło mnie, że moja sprawa dopingowa i to, że nie zagrałam dwóch wysoko punktowanych turniejów w październiku oraz wyniki z zeszłego roku (wygranie czterech 'tysięczników' i Wielkiego Szlema w pierwszej połowie zeszłego sezonu) będą się za mną 'ciągnąć' i uniemożliwią mi powrót na pozycję numer jeden. Bardzo mnie to rozgoryczyło. Można to było zobaczyć na korcie w Dubaju i na pewno wiem, że kontynuowanie gry, gdy wracam do przeszłości i frustruję się tym, na co nie mam już wpływu, to nie jest dobra droga." Hejterskie wpisy upublicznione w październiku z komentarzem: "Współcześnie w sporcie to smutny element naszej rzeczywistości. Boty, zakłady bukmacherskie, ale też ‚fani’. Warto się zastanowić, zwłaszcza że za parę dni Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego."

"Współcześnie w sporcie to smutny element naszej rzeczywistości. Boty, zakłady bukmacherskie, ale też ‚fani’. Warto się zastanowić, zwłaszcza że za parę dni Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego." O zmianie nastawienia na bardziej pozytywne po Rzymie: "Faktycznie na tych turniejach przed Rolandem Garrosem byłam zdecydowanie zbyt surowa w stosunku do siebie. To nie pomagało mi w zachowaniu jasności umysłu, żeby rozwiązać problemy na korcie, gdy tego najbardziej potrzebowałam. Paradoksalnie pomogło mi w pewnym sensie to, że przegrałam tak wcześnie w Rzymie. Miałam czas zresetować się, stanąć przed lustrem i pomyśleć, co mi się nie podoba w tym, jak funkcjonowałam na korcie. I miałam też czas to zmienić."

Poszczególne głosy naszych jurorów:

Maciej Zaręba, Canal+ Sport

Najlepszy mecz: Z Anisimową w finale Wimbledonu

Nie można wybrać inaczej. Mecz historyczny. "Rower" w finale Wimbledonu to scenariusz, który długo się nie powtórzy. Występ właściwie perfekcyjny.

Największy sukces: Wygrana w Wimbledonie

Nikt nie spodziewał się, że Polka wygra na londyńskiej trawie już w tym roku. Myślę, że sama Iga tego nie przewidywała. Była bezbłędna. Nowa lokalizacja odblokowana.

Najlepszy występ przeciwko Idze Świątek: Madison Keys w 1/2 Australian Open

Amerykanka grała świetnie w całym turnieju, ale na szczególne docenienie zasługuje postawa w najtrudniejszych momentach. A takie Keys przeżywała w meczu z Igą. Przegrany pierwszy set, obroniona piłka meczowa, dramatyczny tiebreak trzeciej partii. To był turniej Madison. Nie pękła.

Najważniejsza wypowiedź Igi: O zasadach regulaminu WTA

Ważny głos płynący od jednej z najważniejszych zawodniczek cyklu. To z jednej strony pokazanie, że moje zdrowie jest najważniejsze, że nie będę się "zabijać" aby spełnić wymogi, zaś z drugiej wysłanie do WTA następującej wiadomości: stop, zastanówcie się, nie idziecie w dobrą stronę. Cieszy, że inne tenisistki zajęły podobne stanowisko, oby federacja wzięła to pod uwagę.

Craig Gabriel, australijski dziennikarz, Nine Radio

Najlepszy mecz: Przeciwko Anisimowej na Wimbledonie

Największy sukces: Triumf w Wimbledonie

Najlepszy mecz przeciwko Świątek: Gauff w półfinale w Madrycie

Najważniejsza wypowiedź: O zasadach WTA

Karel Knap, Canal+ Sport Czechy

Najlepszy mecz: Finał Wimbledonu

Po prostu idealny mecz. Dwa „bajgle" przeciwko tak groźnej zawodniczce. A w nagrodę? Tytuł, którego prawie nikt nie spodziewał się, że Iga zdobędzie w 2025 roku.

Największy sukces: Tytuł w Londynie

Nic nie przebije triumfu w Wimbledonie. Czesi mają kilka mistrzyń Wimbledonu i myślę, że żadna z nich nie zamieniłaby tego sukcesu na żadne inne trofeum.

Najlepszy występ przeciwko Idze: Anisimowa w ćwierćfinale US Open

Niekończący się szacunek dla Amandy za pokonanie mistrzyni na kolejnym wielkim turnieju. Pomimo załamania się w Londynie, była w stanie podnieść się i to tak szybko.

Najważniejsza wypowiedź: O zasadach WTA

To dla mnie najważniejsze słowa, choć się z nimi nie zgadzam. Rozumiem, że tenisistki są zmęczone, ale nikt tak naprawdę nie zmusza ich do gry wszędzie. Chcą coraz więcej pieniędzy, ale nie są skłonne do zbytniego poświęcenia.

Maciej Łuczak, Canal+ Sport

Najlepszy mecz: Z Anisimową w finale Wimbledonu

Największy sukces: Wygrana w Wimbledonie

Najlepszy występ przeciwko Polce: Aryna Sabalenka w 1/2 Roland Garros

Najważniejsza wypowiedź: Hejterskie wpisy

Ben Rothenberg, amerykański dziennikarz

Najlepszy mecz: z Rybakiną w 4. rundzie Roland Garros

Myślę, że ten pojedynek pozwolił Idze rozkręcić się do końca sezonu. Sposób, jaki walczyła, pomógł jej uwierzyć w siebie.

Największy sukces: W Wimbledonie

Ale muszę też wspomnieć o Cincinnati - ten turniej stanowił dla Igi spore wyzwanie z uwagi na szybką nawierzchnię.

Najlepszy występ rywalki: Sabalenka w półfinale w Paryżu

Przerwanie niesamowitej serii Igi w Roland Garros było ogromnym wyczynem, nawet jeśli Sabalenka ostatecznie nie zdobyła trofeum kilka dni później.

Najlepsza wypowiedź: Z konferencji w Paryżu, gdy mogła wpaść w kolejnym meczu na Rybakinę lub Ostapenko

Moderator: Czy masz rywalkę, z którą wolałabyś zagrać?

Iga Świątek: Nie (uśmiecha się). Czy potrafię dobrze kłamać? Powiedzmy, że to nie ma znaczenia. O mój Boże, nie umiałabym grać w pokera.

Justyna Kostyra

Najlepszy mecz: Z Rybakiną w 4. rundzie w Roland Garros

To był mecz, który pokazał, że Iga potrafi grać inaczej, niż nas do tego przyzwyczaiła. Mecz kluczowy we współpracy z Wimem Fisettem. Mecz, który pokazał, że Iga ma plan B i potrafi wytrzymać presję i wytrącić znakomicie grającą rywalkę z rytmu.

Największy sukces: Wygrana w Wimbledonie

W tym sezonie nie ma konkurencji. To jeden z największych sukcesów w historii polskiego sportu. Sukces, którego sama Iga się nie spodziewała. Najbardziej prestiżowy turniej świata wygrany w kapitalnym stylu, po niemal bezbłędnym finale.

Najlepszy występ przeciwko Idze Świątek: Amanda Anisimowa w 1/4 US Open

Mecz, w którym Anisimowa zaimponowała tym, jak dobrze odrobiła lekcję z Wimbledonu. Nie jest łatwo podnieść się po takich porażkach. Amerykanka zagrała świetnie i bez strachu.

Najważniejsza wypowiedź: Hejterskie wpisy upublicznione przez Igę

Za każdym razem, kiedy czytam takie wpisy to kręcę głową z niedowierzaniem. Jak można coś takiego napisać drugiemu człowiekowi? Jak można coś takiego w ogóle pomyśleć? Odechciewa się prowadzić media społecznościowe. To ma być narzędzie do kontaktu z kibicami, do pokazywania tego, czego nie widać w telewizji, a staje się miejscem wylewania żali i frustracji do sportowców, często po przegranych zakładach bukmacherskich. Upublicznianie takich wpisów nie jest łatwe, ale jest konieczne, żeby uświadomić ludziom skalę zjawiska i sprawić, że może przynajmniej jedna osoba się zastanowi, zanim kliknie „opublikuj".

Adam Addicott, brytyjski dziennikarz, Ubitennis.net

Najlepszy mecz: W Paryżu przeciwko Rybakinie

Rybakina wyszła na kort z impetem. Pamiętam, że Iga powiedziała potem, że czuje się, jakby „grała z Jannikiem Sinnerem". To, co zrobiło na mnie wrażenie w Idze, to fakt, że nie dała się zbić z tropu i stopniowo wracała do gry.

Największy sukces: Zwycięstwo w Wimbledonie

Do tego sezonu nigdy nie wyróżniała się na trawie, ale w tym roku jej poruszanie się na tej nawierzchni było najlepsze, jakie widziałem. Fakt, że straciła tylko jednego seta w całym turnieju, również był imponujący.

Najlepszy występ przeciwko Idze Świątek: Madison Keys w Australii

Biorąc pod uwagę rangę wydarzenia i fakt, że rywalizowała o miejsce w swoim pierwszym finale Wielkiego Szlema, wybór nie może być inny. Amerykanka zaprezentowała się odważnie, broniąc piłki meczowej, odrabiając straty w super tie-breaku. Iga z pewnością zmarnowała swoje szanse, ale należą jej się wielkie brawa za to, jak walczyła.

Najważniejsze słowa Igi: Po Rzymie

Czasami sportowcy są bardzo powściągliwi i nie chcą rozmawiać o trudnościach, z którymi się borykają. To, że Iga otworzyła się, było naprawdę wspaniałe. Zwróciła też uwagę na błędy, które popełniła, będąc zbyt surową wobec siebie. Ta refleksja jest korzystna nie tylko dla mediów sportowych, ale także dla fanów tenisa, ponieważ łatwiej im nawiązać relację z zawodniczką, która pokazuje również swoją ludzką stronę.

Diego Barbiani, włoski dziennikarz, Oktennis.it

Najlepszy mecz: z Anisimową w Wimbledonie

Myślę, że to jeden z jej najbardziej pamiętnych meczów w historii. Niektórzy mogą argumentować, że Amanda czuła tremę w tym finale, ale Iga nie dała jej szans.

Największy sukces: Wimbledon

Ale też Seul, ponieważ Iga wiele mówiła o osobistym znaczeniu tego miasta dla niej i jej rodziny. A w finale musiała się bardzo postarać, żeby wrócić do gry przeciwko Aleksandrowej.

Najlepszy występ przeciwko Idze: Sabalenka w Roland Garros

Najlepszy cytat: O jej nastawieniu po Rzymie

Myślę, że sezon 2025 był dla Igi wielkim wyzwaniem. Do tej pory od debiutanckiego sezonu 2019 szła głównie do góry, a ten rok zaczęła tuż po sprawie dopingowej. W Australii czuła się dobrze, ale potem wszystko szło przeciwko niej, spotykała się z ogromną krytyką ze strony wielu osób i mediów, sama też była sobą rozczarowana. Musiała znaleźć sposób na powrót do formy.

Tomasz Wolfke, Eurosport

Najlepszy mecz: Z Anisimową w finale Wimbledonu

"Rower" w finale Wimbledonu zdarza się raz na sto lat, a w kobiecym Wielkim Szlemie ery Open (od 1970 r.) zajechał na kort zaledwie po raz drugi. Poza tym Iga rozegrała też znakomity półfinał - 6:2, 6:0 z Belindą Benczić. Stracić tylko dwa gemy w dwóch ostatnich (decydujących) meczach wielkoszlemowego turnieju to już chyba rekord wszech czasów...

Największy sukces: Wygrana w Wimbledonie

To - moim zdaniem - nie tylko największy sukces Igi w sezonie czy jej całej dotychczasowej karierze, ale i największy osiągnięcie w historii polskiego sportu w dyscyplinach indywidualnych. Porównywalne tylko ze zwycięstwami Ireny Szewińskiej w biegu na 400 m podczas IO Montreal 1976, Adama Małysza, Kamila Stocha i Dawida Kubackiego w klasyfikacjach generalnych Turniejów Czterech Skoczni czy Ryszarda Szurkowskiego w kolarskim wyścigu szosowym w MŚ 1973 ("amatorów") lub Jerzego Szczakiela w mistrzostwach świata na żużlu 1973 (nie było wówczas cyklu GP, o tytule decydowały jednodniowe zawody). Ale Wimbledon należy postawić wyżej, bo to mekka tenisa i kultowa, legendarna, najbardziej prestiżowa impreza w sporcie o prawdziwie globalnym zasięgu.

Najlepszy występ przeciwko Idze Świątek: Jasmine Paolini w 1/4 w Wuhanie

Nie tylko ze względu na rozmiar zwycięstwa - jedynie Coco Gauff w półfinale w Madrycie pokonała Świątek w tym sezonie wyżej (6:1, 6:1). Także dlatego, że była to pierwsza wygrana Włoszki z Polką po sześciu gładkich porażkach. No i po znakomitej, także taktycznie, grze Paolini.

Najważniejsza wypowiedź Igi: Hejterskie wpisy

Jestem tego samego zdania, co nasza gwiazda. Nic dodać, nic ująć - brawo Iga! Trzeba bić na alarm i "chamstwu w życiu przeciwstawiać się siłom i godnościom osobistom".

Remi Bourrieres, francuski dziennikarz

Najlepszy mecz: Z Anisimową w finale Wimbledonu

Idealny mecz, idealny dzień, idealne miejsce oraz idealny wynik. Historyczny i niezapomniany, nawet jeśli oczywiście Amanda straciła kontrolę tego dnia nad sobą.

Największy sukces: Zwycięstwo w Wimbledonie

Dla mnie to nie podlega dyskusji. Muszę przyznać, że byłem pełen wątpliwości, czy kiedykolwiek Idze uda się wygrać Wimbledon.

Najlepszy występ przeciwko Idze Świątek: Madison Keys w półfinale Australian Open

Zwycięstwo nad Igą na tym etapie Wielkiego Szlema jest dla mnie o wiele cenniejsze niż inne wygrane. Niesamowity występ Madison, która kontrolowała swoją grę i nerwy, broniąc piłki meczowej. To porażka Igi, którą najbardziej zapamiętałem w tym roku.

Najważniejsze stwierdzenie Igi: O zasadach WTA

Otworzyła ważną dyskusję. To mocna opinia i mocne zaangażowanie byłej numer jeden na temat kluczowych spraw w WTA.

Andreas Thies, niemiecki dziennikarz, Sky Sports

Najlepszy mecz: Finał Wimbledonu z Anisimową

To był prawdopodobnie najlepszy występ pojedynczej tenisistki w tym roku.

Największy sukces: Wimbledon

Myślałem, że to dla Igi niemożliwe i że sezon na kortach trawiastych nigdy nie będzie tak samo wartościowy, jak sezon na kortach ziemnych. Ale w tym roku wszystko się zmieniło. Ten występ na Wimbledonie był fantastyczny.

Najlepszy występ przeciwko Świątek: Keys w Australian Open

Dla mnie to był najlepszy mecz sezonu 2025 w tenisie kobiet. Siedziałem przy korcie i byłem pod wrażeniem opanowania Keys.

Najważniejsza wypowiedź: O zmianie nastawienia po Rzymie

Występy na kortach ziemnych są dla Igi tak ważne. Łatwo byłoby jej narzekać na ten niezbyt udany okres w sezonie. Zamiast tego wygrała Wimbledon i Cincinnati - dwa turnieje, których wcześniej nie podbiła.

Agata Bachanek, TVP Info, Sofa Sportowa

Najlepszy mecz: Półfinał w Cincinnati z Rybakiną

Rybakina zagrała fantastyczne spotkanie, ale Iga jeszcze lepsze. Panie rywalizowały na szybkiej nawierzchni, która nie była nigdy domeną Igi, tym spotkaniem udowodniła, że na szybkim hardzie zrobiła postęp.

Największy sukces: zwycięstwo w Wimbledonie

Iga zawsze podkreślała, że na trawie nie lubi grać, nikt na nią w tym roku nie stawiał, ale ona wygrała w fantastycznym stylu, nie oddając w finale Anisimovej ani jednego gema.

Najważniejsza wypowiedź: O zasadach regulaminu w WTA

Jako była liderka i obecnie druga rakieta świata dobrze, że zabiera głos w tak ważnej sprawie. Wiele tenisistek narzeka na intensywny kalendarz, a dzięki takim wypowiedziom może WTA wreszcie coś zmieni i będzie mniej obowiązkowych imprez do zagrania.

Najlepszy mecz rywalki: Madison Keys w Australian Open

To było bardzo emocjonujące spotkanie, Keys w kluczowym momencie spotkania nie wstrzymała ręki przy piłce meczowej dla Polki, a to w meczu o taką stawkę zrobiło ogromne wrażenie.

Marco Mazzoni, włoski dziennikarz, Livetennis.it

Najlepszy mecz: Z Anisimową w finale Wimbledonu

Największy sukces: Wygrana w Wimbledonie

Największy występ przeciw Idze: Sabalenka w Roland Garros

Najważniejsze słowa: O zmianie nastawienia po Rzymie

Kamil Kołsut, wcześniej "Rzeczpospolita" i WP, dziś Polski Związek Tenisowy

Najlepszy mecz: z Rybakiną w Paryżu

Mecz-matka późniejszego triumfu na Wimbledonie. Świątek odwróciła losy spotkania, które długo było dla niej zmaganiem, bo zmieniła pozycję przy returnie i zaufała nowemu rozwiązaniu, które wprowadził do jej tenisa Wim Fissette.

Najlepszy występ przeciwko Idze: Madison Keys w Australii

Amerykanka po wielkim wieczorze wygrała bitwę nerwów i pokazała, jak po zmianie nastawienia oraz rakiety zaczęła w tym roku odkrywać swój tenis na nowo.

Największy sukces: Wimbledon

Tenisowe mistrzostwo świata. Wygranie tego turnieju zamyka temat nt. tytułu Sportowca Roku w Polsce. Nie zapraszam do dyskusji.

Najważniejszy cytat: "Ten debel? Sztos".

O występie koleżanek w reprezentacji w Gorzowie w grze podwójnej, którą Iga obserwowała z ławki.

Dominik Senkowski, Sport.pl