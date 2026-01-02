Dziennikarze z całego świata o Świątek. O tych słowach będzie głośno

Jako Sport.pl czwarty zorganizowaliśmy na koniec roku plebiscyt "The best of Iga", w którym wraz z jurorami z innych krajów podsumowaliśmy sezon Igi Świątek. W tym celu zaproponowaliśmy cztery kategorie i poprosiliśmy dziennikarzy tenisowych o wskazanie ich typów. Jako „Najlepszy mecz Igi w sezonie 2025" zwyciężyło spotkanie naszej tenisistki z Amandą Anisimową w finale Wimbledonu (6:0, 6:0).
Triumf w Londynie nasi jurorzy wybrali z kolei jako największy sukces Igi Świątek w tym roku. To jej pierwszy tytuł na trawie, a szósty rangi wielkoszlemowej w dorosłej karierze. Dzięki temu Świątek ma już w kolekcji wygrane w najważniejszych imprezach na wszystkich rodzajach kortów - także na mączce (Roland Garros 2020, 2022, 2023 i 2024) i nawierzchni twardej (US Open 2022).
Kolejną kategorią była "Najważniejsza wypowiedź Igi Świątek" i tu najwięcej ekspertów wskazało na słowa Polki dotyczące terminarza oraz zasad konstrukcji rankingu WTA. - Sezon jest długi, a w jego drugiej części zawodnicy są bardziej zmęczeni. Najtrudniejsza jest ta zmiana w Azji, bo czujesz, że sezon dobiega końca, ale wciąż musisz dać z siebie wszystko. Nie wiem, jak będzie wyglądała moja kariera za kilka lat. Być może będę musiała opuścić niektóre turnieje, nawet jeśli będą obowiązkowe. Przepisy WTA sprawią, że to dla nas istne szaleństwo. Nie da się zmieścić wszystkiego w harmonogramie - mówiła Świątek jesienią. Ponownie zwróciła uwagę na problemy współczesnego tenisa, otwierając dyskusję na ten temat.
W tym roku wyróżniliśmy także najlepszy występ przeciwko Idze Świątek w bezpośrednim spotkaniu. Większość jurorów wskazała na półfinałowy bój w Australian Open pomiędzy Madison Keys, a naszą zawodniczką. Amerykanka wygrała wtedy 5:7, 6:1, 7:6, w decydującej partii broniąc piłki meczowej. To był jej życiowy wynik, po drodze do finału ograła także m.in. Jelenę Rybakinę, a w meczu finałowym w Melbourne Arynę Sabalenkę.
Maciej Zaręba, Canal+ Sport
Nie można wybrać inaczej. Mecz historyczny. "Rower" w finale Wimbledonu to scenariusz, który długo się nie powtórzy. Występ właściwie perfekcyjny.
Nikt nie spodziewał się, że Polka wygra na londyńskiej trawie już w tym roku. Myślę, że sama Iga tego nie przewidywała. Była bezbłędna. Nowa lokalizacja odblokowana.
Amerykanka grała świetnie w całym turnieju, ale na szczególne docenienie zasługuje postawa w najtrudniejszych momentach. A takie Keys przeżywała w meczu z Igą. Przegrany pierwszy set, obroniona piłka meczowa, dramatyczny tiebreak trzeciej partii. To był turniej Madison. Nie pękła.
Ważny głos płynący od jednej z najważniejszych zawodniczek cyklu. To z jednej strony pokazanie, że moje zdrowie jest najważniejsze, że nie będę się "zabijać" aby spełnić wymogi, zaś z drugiej wysłanie do WTA następującej wiadomości: stop, zastanówcie się, nie idziecie w dobrą stronę. Cieszy, że inne tenisistki zajęły podobne stanowisko, oby federacja wzięła to pod uwagę.
Craig Gabriel, australijski dziennikarz, Nine Radio
Karel Knap, Canal+ Sport Czechy
Po prostu idealny mecz. Dwa „bajgle" przeciwko tak groźnej zawodniczce. A w nagrodę? Tytuł, którego prawie nikt nie spodziewał się, że Iga zdobędzie w 2025 roku.
Nic nie przebije triumfu w Wimbledonie. Czesi mają kilka mistrzyń Wimbledonu i myślę, że żadna z nich nie zamieniłaby tego sukcesu na żadne inne trofeum.
Niekończący się szacunek dla Amandy za pokonanie mistrzyni na kolejnym wielkim turnieju. Pomimo załamania się w Londynie, była w stanie podnieść się i to tak szybko.
To dla mnie najważniejsze słowa, choć się z nimi nie zgadzam. Rozumiem, że tenisistki są zmęczone, ale nikt tak naprawdę nie zmusza ich do gry wszędzie. Chcą coraz więcej pieniędzy, ale nie są skłonne do zbytniego poświęcenia.
Maciej Łuczak, Canal+ Sport
Ben Rothenberg, amerykański dziennikarz
Myślę, że ten pojedynek pozwolił Idze rozkręcić się do końca sezonu. Sposób, jaki walczyła, pomógł jej uwierzyć w siebie.
Ale muszę też wspomnieć o Cincinnati - ten turniej stanowił dla Igi spore wyzwanie z uwagi na szybką nawierzchnię.
Przerwanie niesamowitej serii Igi w Roland Garros było ogromnym wyczynem, nawet jeśli Sabalenka ostatecznie nie zdobyła trofeum kilka dni później.
Moderator: Czy masz rywalkę, z którą wolałabyś zagrać?
Iga Świątek: Nie (uśmiecha się). Czy potrafię dobrze kłamać? Powiedzmy, że to nie ma znaczenia. O mój Boże, nie umiałabym grać w pokera.
Justyna Kostyra
To był mecz, który pokazał, że Iga potrafi grać inaczej, niż nas do tego przyzwyczaiła. Mecz kluczowy we współpracy z Wimem Fisettem. Mecz, który pokazał, że Iga ma plan B i potrafi wytrzymać presję i wytrącić znakomicie grającą rywalkę z rytmu.
W tym sezonie nie ma konkurencji. To jeden z największych sukcesów w historii polskiego sportu. Sukces, którego sama Iga się nie spodziewała. Najbardziej prestiżowy turniej świata wygrany w kapitalnym stylu, po niemal bezbłędnym finale.
Mecz, w którym Anisimowa zaimponowała tym, jak dobrze odrobiła lekcję z Wimbledonu. Nie jest łatwo podnieść się po takich porażkach. Amerykanka zagrała świetnie i bez strachu.
Za każdym razem, kiedy czytam takie wpisy to kręcę głową z niedowierzaniem. Jak można coś takiego napisać drugiemu człowiekowi? Jak można coś takiego w ogóle pomyśleć? Odechciewa się prowadzić media społecznościowe. To ma być narzędzie do kontaktu z kibicami, do pokazywania tego, czego nie widać w telewizji, a staje się miejscem wylewania żali i frustracji do sportowców, często po przegranych zakładach bukmacherskich. Upublicznianie takich wpisów nie jest łatwe, ale jest konieczne, żeby uświadomić ludziom skalę zjawiska i sprawić, że może przynajmniej jedna osoba się zastanowi, zanim kliknie „opublikuj".
Adam Addicott, brytyjski dziennikarz, Ubitennis.net
Rybakina wyszła na kort z impetem. Pamiętam, że Iga powiedziała potem, że czuje się, jakby „grała z Jannikiem Sinnerem". To, co zrobiło na mnie wrażenie w Idze, to fakt, że nie dała się zbić z tropu i stopniowo wracała do gry.
Do tego sezonu nigdy nie wyróżniała się na trawie, ale w tym roku jej poruszanie się na tej nawierzchni było najlepsze, jakie widziałem. Fakt, że straciła tylko jednego seta w całym turnieju, również był imponujący.
Biorąc pod uwagę rangę wydarzenia i fakt, że rywalizowała o miejsce w swoim pierwszym finale Wielkiego Szlema, wybór nie może być inny. Amerykanka zaprezentowała się odważnie, broniąc piłki meczowej, odrabiając straty w super tie-breaku. Iga z pewnością zmarnowała swoje szanse, ale należą jej się wielkie brawa za to, jak walczyła.
Czasami sportowcy są bardzo powściągliwi i nie chcą rozmawiać o trudnościach, z którymi się borykają. To, że Iga otworzyła się, było naprawdę wspaniałe. Zwróciła też uwagę na błędy, które popełniła, będąc zbyt surową wobec siebie. Ta refleksja jest korzystna nie tylko dla mediów sportowych, ale także dla fanów tenisa, ponieważ łatwiej im nawiązać relację z zawodniczką, która pokazuje również swoją ludzką stronę.
Diego Barbiani, włoski dziennikarz, Oktennis.it
Myślę, że to jeden z jej najbardziej pamiętnych meczów w historii. Niektórzy mogą argumentować, że Amanda czuła tremę w tym finale, ale Iga nie dała jej szans.
Ale też Seul, ponieważ Iga wiele mówiła o osobistym znaczeniu tego miasta dla niej i jej rodziny. A w finale musiała się bardzo postarać, żeby wrócić do gry przeciwko Aleksandrowej.
Myślę, że sezon 2025 był dla Igi wielkim wyzwaniem. Do tej pory od debiutanckiego sezonu 2019 szła głównie do góry, a ten rok zaczęła tuż po sprawie dopingowej. W Australii czuła się dobrze, ale potem wszystko szło przeciwko niej, spotykała się z ogromną krytyką ze strony wielu osób i mediów, sama też była sobą rozczarowana. Musiała znaleźć sposób na powrót do formy.
"Rower" w finale Wimbledonu zdarza się raz na sto lat, a w kobiecym Wielkim Szlemie ery Open (od 1970 r.) zajechał na kort zaledwie po raz drugi. Poza tym Iga rozegrała też znakomity półfinał - 6:2, 6:0 z Belindą Benczić. Stracić tylko dwa gemy w dwóch ostatnich (decydujących) meczach wielkoszlemowego turnieju to już chyba rekord wszech czasów...
To - moim zdaniem - nie tylko największy sukces Igi w sezonie czy jej całej dotychczasowej karierze, ale i największy osiągnięcie w historii polskiego sportu w dyscyplinach indywidualnych. Porównywalne tylko ze zwycięstwami Ireny Szewińskiej w biegu na 400 m podczas IO Montreal 1976, Adama Małysza, Kamila Stocha i Dawida Kubackiego w klasyfikacjach generalnych Turniejów Czterech Skoczni czy Ryszarda Szurkowskiego w kolarskim wyścigu szosowym w MŚ 1973 ("amatorów") lub Jerzego Szczakiela w mistrzostwach świata na żużlu 1973 (nie było wówczas cyklu GP, o tytule decydowały jednodniowe zawody). Ale Wimbledon należy postawić wyżej, bo to mekka tenisa i kultowa, legendarna, najbardziej prestiżowa impreza w sporcie o prawdziwie globalnym zasięgu.
Nie tylko ze względu na rozmiar zwycięstwa - jedynie Coco Gauff w półfinale w Madrycie pokonała Świątek w tym sezonie wyżej (6:1, 6:1). Także dlatego, że była to pierwsza wygrana Włoszki z Polką po sześciu gładkich porażkach. No i po znakomitej, także taktycznie, grze Paolini.
Jestem tego samego zdania, co nasza gwiazda. Nic dodać, nic ująć - brawo Iga! Trzeba bić na alarm i "chamstwu w życiu przeciwstawiać się siłom i godnościom osobistom".
Remi Bourrieres, francuski dziennikarz
Idealny mecz, idealny dzień, idealne miejsce oraz idealny wynik. Historyczny i niezapomniany, nawet jeśli oczywiście Amanda straciła kontrolę tego dnia nad sobą.
Dla mnie to nie podlega dyskusji. Muszę przyznać, że byłem pełen wątpliwości, czy kiedykolwiek Idze uda się wygrać Wimbledon.
Zwycięstwo nad Igą na tym etapie Wielkiego Szlema jest dla mnie o wiele cenniejsze niż inne wygrane. Niesamowity występ Madison, która kontrolowała swoją grę i nerwy, broniąc piłki meczowej. To porażka Igi, którą najbardziej zapamiętałem w tym roku.
Otworzyła ważną dyskusję. To mocna opinia i mocne zaangażowanie byłej numer jeden na temat kluczowych spraw w WTA.
Andreas Thies, niemiecki dziennikarz, Sky Sports
To był prawdopodobnie najlepszy występ pojedynczej tenisistki w tym roku.
Myślałem, że to dla Igi niemożliwe i że sezon na kortach trawiastych nigdy nie będzie tak samo wartościowy, jak sezon na kortach ziemnych. Ale w tym roku wszystko się zmieniło. Ten występ na Wimbledonie był fantastyczny.
Dla mnie to był najlepszy mecz sezonu 2025 w tenisie kobiet. Siedziałem przy korcie i byłem pod wrażeniem opanowania Keys.
Występy na kortach ziemnych są dla Igi tak ważne. Łatwo byłoby jej narzekać na ten niezbyt udany okres w sezonie. Zamiast tego wygrała Wimbledon i Cincinnati - dwa turnieje, których wcześniej nie podbiła.
Agata Bachanek, TVP Info, Sofa Sportowa
Rybakina zagrała fantastyczne spotkanie, ale Iga jeszcze lepsze. Panie rywalizowały na szybkiej nawierzchni, która nie była nigdy domeną Igi, tym spotkaniem udowodniła, że na szybkim hardzie zrobiła postęp.
Iga zawsze podkreślała, że na trawie nie lubi grać, nikt na nią w tym roku nie stawiał, ale ona wygrała w fantastycznym stylu, nie oddając w finale Anisimovej ani jednego gema.
Jako była liderka i obecnie druga rakieta świata dobrze, że zabiera głos w tak ważnej sprawie. Wiele tenisistek narzeka na intensywny kalendarz, a dzięki takim wypowiedziom może WTA wreszcie coś zmieni i będzie mniej obowiązkowych imprez do zagrania.
To było bardzo emocjonujące spotkanie, Keys w kluczowym momencie spotkania nie wstrzymała ręki przy piłce meczowej dla Polki, a to w meczu o taką stawkę zrobiło ogromne wrażenie.
Marco Mazzoni, włoski dziennikarz, Livetennis.it
Kamil Kołsut, wcześniej "Rzeczpospolita" i WP, dziś Polski Związek Tenisowy
Mecz-matka późniejszego triumfu na Wimbledonie. Świątek odwróciła losy spotkania, które długo było dla niej zmaganiem, bo zmieniła pozycję przy returnie i zaufała nowemu rozwiązaniu, które wprowadził do jej tenisa Wim Fissette.
Amerykanka po wielkim wieczorze wygrała bitwę nerwów i pokazała, jak po zmianie nastawienia oraz rakiety zaczęła w tym roku odkrywać swój tenis na nowo.
Tenisowe mistrzostwo świata. Wygranie tego turnieju zamyka temat nt. tytułu Sportowca Roku w Polsce. Nie zapraszam do dyskusji.
O występie koleżanek w reprezentacji w Gorzowie w grze podwójnej, którą Iga obserwowała z ławki.
Dominik Senkowski, Sport.pl