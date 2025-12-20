Powiedział, co myśli o Świątek. Nie mogło być inaczej. Natychmiastowa reakcja

Iga Świątek zakończyła sezon 2025 na drugim miejscu w rankingu WTA. W trakcie tego roku wypadła nawet z czołowej piątki światowego zestawienia. Gdy w pierwszych miesiącach Polka nie wygrała żadnego turnieju na nawierzchni twardej, to liczyła, że na mączce ponownie będzie brylować. Tymczasem nie obroniła tytułów w Rzymie, Madrycie i przede wszystkim w Paryżu podczas imprezy wielkoszlemowej.
Dlatego też dla niektórych dużym zaskoczeniem było to, czego Świątek dokonała na trawie. Dotychczas na tej nawierzchni w zawodowym tourze nie osiągała satysfakcjonujących rezultatów. W tym roku tymczasem najpierw dotarła do finału turnieju w Bad Homburg, a następnie w kapitalnym stylu wygrała Wimbledon.
W siedmiu spotkaniach straciła zaledwie jednego seta, a prawdziwy popis widzieliśmy w półfinale i finale. Najpierw pozwoliła Belindzie Bencic zdobyć tylko dwa gemy, a w finale pokonała Amandę Anisimovą 6:0, 6:0. Świątek tym samym wywalczyła szósty tytuł wielkoszlemowy w karierze. Teraz do Karierowego Wielkiego Szlema brakuje jej tylko triumfu w Australian Open. Świetną postawę raszynianki w Londynie docenił Andy Roddick.
- Niepowodzenie na mączce, a potem znalezienie sposobu na dominację na najgorszej nawierzchni. To są właśnie cechy, z których powstają legendy - powiedział były lider rankingu ATP w swoim podcaście "Served".
Opinia Roddicka dotarła do Świątek. Ta na Instagramie pod grafiką z cytatem Amerykanina napisała "awww", co wyraża zachwyt i rozczulenie. Widać, że Polce bardzo spodobało się to, co powiedział Roddick.
Były lider rankingu ATP należy zresztą do osób, które często pochlebnie wypowiadają się o naszej tenisistce. 43-latek docenia jej klasę. Mówimy w końcu o najbardziej utytułowanej zawodniczce ostatnich lat.