Świątek o krok od wielkiego sukcesu. Tych słów Polki nikt nie przewidział

Iga Świątek zatriumfowała już w sześciu wielkoszlemowych turniejach. Poza czterema triumfami we French Open (2020, 2022-2024), 25-latka zwyciężyła również w US Open w 2022 roku oraz w tegorocznym Wimbledonie. Do zdobycia karierowego Wielkiego Szlema Polce brakuje już tylko wzniesienia trofeum Australian Open. Świątek do Melbourne uda się w bojowym nastroju, ale bez obsesyjnych myśli o wygranej.
Iga Świątek
Odkąd Iga Świątek szturmem wdarła się do światowej czołówki, powszechnie uważana jest za specjalistkę od gry na mączce. W końcu aż cztery z sześciu zwycięstw w turniejach wielkoszlemowych przypada właśnie na French Open. Nie oznacza to jednak, że Polka nie przełamuje granic, które wcześniej wydawały się nie do pokonania.

2022 rok był znakomity pod kątem gry na twardej nawierzchni. Świątek zwyciężyła wówczas w turniejach w Indian Wells, Miami (zdobywając tzw. Sunshine Double) oraz San Diego, a wisienką na torcie był triumf w US Open. Z kolei ten rok, choć w niektórych aspektach może pozostawiać niedosyt, przyniósł pierwszą wygraną w Wimbledonie. W swojej seniorskiej karierze Polka nie zwyciężyła wcześniej w żadnym turnieju na kortach trawiastych.

Australian Open do odhaczenia

24-latka zwyciężyła już w niemalże wszystkich najważniejszych turniejach w kalendarzu. Nieuchwytne jednak jest Australian Open. Świątek do tej pory dwa razy grała w półfinale tej imprezy. W 2022 roku uległa 4:6, 1:6 Danielle Collins, która przegrała w finale z Ashleigh Barty. Z kolei w styczniu 2025 roku lepsza od Polki okazała się Madison Keys, późniejsza zwyciężczyni turnieju. Polka poległa po super tie-breaku, chociaż w trakcie spotkania miała piłkę meczową.

Świątek wie, że jest blisko dołączenia do elitarnego grona. Karierowego Wielkiego Szlema w erze open zdobyło ośmiu tenisistów oraz dziesięć tenisistek. - Nie stawiam sobie takich celów. Oczywiście marzę o tym i chcę, by to kiedyś osiągnąć, ale nie zaprzątam sobie tym głowy. Nie pojadę do Melbourne, żeby codziennie myśleć o szlemie - stwierdziła w rozmowie z magazynem Clay.

O tym marzy Iga Świątek

Wiceliderka światowego rankingu zdaje sobie sprawę z tego, że zwycięstwo w Australian Open nie przyjdzie jej łatwo. - Mam tam do wygrania siedem spotkań. Turnieje wielkoszlemowe trwają dwa tygodnie, w tym czasie wiele się może zdarzyć. Trzeba podchodzić do tego krok po kroku. Obecnie skupiam się na przygotowaniach do sezonu, to jest kluczowe. Co będzie potem? Zobaczymy, ale z pewnością chciałabym spełnić swoje marzenie - zakończyła Świątek.

Iga Świątek sezon 2025 zakończyła na drugim miejscu w rankingu WTA. Liderką jest Aryna Sabalenka. Polka do zmagań wróci tuż po świętach, rozgrywając pokazowy turniej w Shenzhen. Następnie weźmie udział w United Cup, a kolejnym przystankiem będzie Australian Open.

