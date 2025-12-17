Była 13:05, gdy Alcaraz ogłosił światu sensacyjne wieści! To koniec

Carlos Alcaraz w 2025 roku odzyskał jedynkę światowego rankingu z rąk Jannika Sinnera. Wygrał łącznie cztery turnieje rangi ATP, w tym przede wszystkim Roland Garros oraz US Open. Nie ma wątpliwości, że tenisista, który wciąż ma tylko 22 lata, przebija się stopniowo na historycznych listach i może być już uważany za jednego z kilkunastu najlepszych zawodników wszech czasów. Sam nie ukrywa, że chciałby dogonić Novaka Djokovicia w liczbie wygranych singlowych Szlemów (Serb ma ich 24).

Wielka zmiana w sztabie Alcaraza. Ogłosił to

Wielkim celem Alcaraza na sezon 2026 będzie bez wątpienia triumf w Australian Open, bo to jedyny turniej wielkoszlemowy, którego jeszcze nie wygrał. W środę dowiedzieliśmy się jednak, że do rywalizacji w Melbourne 22-latek przystąpi bez swojego dotychczasowego trenera. Za pośrednictwem social mediów ogłosił, że zakończył współpracę z Juanem Carlosem Ferrero - byłym hiszpańskim tenisistą, mistrzem French Open z 2003 roku.

"Bardzo trudno mi pisać ten post… Po ponad siedmiu latach spędzonych razem, "Juanki" i ja postanowiliśmy zakończyć naszą wspólną pracę jako trenera i zawodnika. Dziękuję Ci za spełnienie moich dziecięcych marzeń. Rozpoczęliśmy tę podróż, gdy byłem jeszcze dzieckiem, a Ty byłeś ze mną w tej niesamowitej przygodzie, zarówno na korcie, jak i poza nim. Cieszyłem się każdym jej etapem z Tobą" - przekazał Alcaraz w social mediach.

Jak na razie nie poznaliśmy nazwiska kolejnego trenera Alcaraza.