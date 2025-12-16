Takiej inicjatywy Świątek jeszcze nie było. Wielkie pieniądze i wsparcie

We wtorek Iga Świątek wraz ze swoimi współpracownikami z teamu Świątek zorganizowała konferencję, na której ogłoszono nazwiska stypendystów pierwszego programu wsparcia jej fundacji. W połowie września nasza tenisistka zapowiedziała, że rusza z pomocą dla zdolnych młodych sportowców w naszym kraju, którzy znajdują się dziś na najtrudniejszym etapie - przejścia z okresu juniora do seniora. To wtedy nasz kraj najczęściej gubi talenty sportowe i stąd pomysł, by wesprzeć młodych zawodników nie tylko środkami finansowymi, ale i doświadczeniem.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamil Majchrzak o minionym sezonie. "Mam nadzieję, że jeszcze sporo przede mną"

To oni otrzymają stypendium

Stypendia w ramach pierwszego programu otrzymali: Ignacy Andrzejczak (bieg przez płotki), Wiktor Chmurski (pływanie), Liwia Kubin (łyżwiarstwo szybkie), Jan Pyla (golf) oraz Oliwia Sybicka (tenis). Stypendyści przez rok będą mogli liczyć nie tylko na wsparcie finansowe rzędu 100 tys. zł na osobę, ale także merytoryczne ze strony członków teamu Igi Świątek. To m.in. psycholog Daria Abramowicz, fizjoterapeuta oraz trener przygotowania fizycznego Maciej Ryszczuk, lekarz Mateusz Dawidziuk oraz managerki Daria Sulgostowska oraz Alina Sikora.

- Wiadomo, że nie da się pomóc wszystkim, ale zamierzamy tym kilku sportowcom, którzy mają potencjał, żeby rozwijać się. Chciałam po prostu podzielić się swoim doświadczeniem, doświadczeniem zespołu, bo miałam ogromne szczęście też, że trafiłam na tych ludzi, na których trafiłam w odpowiednim wieku. Ale wiem, że niektórzy takiego szczęścia nie mają. A może dzięki temu, że nas poznają, mogą chociażby spytać o niektóre rzeczy i dowiedzieć się, jak ich proces mógłby wyglądać i co można sprawdzić - powiedziała Iga Świątek na wtorkowej konferencji w Warszawie.

Nie tylko sport, ale i biznes

Nasza tenisistka wyszła na scenę jako pierwsza i opowiedziała o szczegółach programu. Na spotkaniu zjawili się nie tylko członkowie jej teamu i stypendyści, ale także rodzice młodych sportowców oraz przedstawiciele mediów i sponsorów. Cel jest taki, by fundacja tenisistki nie koncentrowała się jedynie na tenisie, stąd w gronie wyróżnionych tylko jedna tenisistka, 16-letnia Oliwia Sybicka.

Stypendyści będą mogli rozwijać się także na polu marketingu i biznesu dzięki wsparciu pionu PR od zespołu Świątek. - Rozwijanie tego obszaru jest bardzo ważne, trzeba mieć osoby, które pomogą, poprowadzą i sprawią, że swobodniej człowiek będzie umiał odnaleźć się w świecie, w którym nie do końca się wychował. Od lat każdy z nas wie, jak uprawiać sport, ale nie każdy z nas wie, jak poradzić sobie z mediami, z oczekiwaniami, które z tym się wiążą - mówiła Iga.

Do pierwszego programu jej fundacji zgłosiło się ponad 200 sportowców, w tym w większości kobiety (53 procent). Głównie byli to przedstawiciele tenisa, kajakarstwa, pływania i szermierki, ale także innych dyscyplin. - Chciałam podjąć wybór nie tylko patrząc na potencjał sportowy i na wyniki, ale też na to, jakimi jesteście ludźmi. Całym zespołem podejmowaliśmy decyzje - tłumaczyła wiceliderka rankingu.

Rekrutacja do pierwszej edycji programu stypendialnego była otwarta dla zawodniczek i zawodników w wieku od 15 do 22 lat, trenujących dyscypliny olimpijskie i rywalizujących na arenie krajowej oraz międzynarodowej. Kandydaci mogli trenować zarówno w Polsce, jak i za granicą, a czasowa kontuzja nie wykluczała z udziału w programie.

Świątek o przygotowaniach

Stypendyści momentami wyglądali na onieśmielonych towarzystwem gwiazdy naszego sportu, jej współpracowników oraz mediów. Po części oficjalnej udali się do drugiej sali z Igą Świątek, by porozmawiać w wąskim gronie. Po powrocie odbyły się wspólne zdjęcia, kolejne rozmowy z ekspertami, z członkami rodzin. Takie prywatne programy stypendialne w Polsce to wciąż rzadkość, dlatego inicjatywa sześciokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej musi cieszyć się dużym zainteresowaniem.

Świątek odpowiedziała także na jedno pytanie związane z jej bieżącą karierą. Jak wyglądają przygotowania do nowego sezonu, który rusza na początku stycznia w Australii? - Zdecydowałam, że okres między sezonami spędzę w Warszawie, by pobyć z rodziną i znajomymi. Tak samo było rok temu i myślę, że to dobre dla mojej głowy. Pierwszy tydzień treningów to głównie ćwiczenia ogólnorozwojowe z Maćkiem Ryszczukiem, teraz będziemy spinać całość - opowiedziała.

Czytaj także: FIFA wybrała piłkarza roku!

Pierwszy turniej Igi Świątek w 2026 roku to zawody drużynowe United Cup, które odbędą się w dniach 2-11 stycznia. Polacy rozegrają pierwszy mecz grupowy 5 stycznia z Niemcami, a dzień później z Holendrami. Iga Świątek w singlu z Niemcami zagra w starciu z Ewą Lys. W składzie naszej kadry na United Cup są także Hubert Hurkacz, Daniel Michalski, Katarzyna Kawa, Katarzyna Piter oraz Jan Zieliński. Od 18 stycznia rusza zaś wielkoszlemowy Australian Open.