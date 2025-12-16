Przeżyła prawdziwe piekło. Wstrząsające, jak ją traktował. "Miałam 15 lat"

Emmanuelle Girard jeszcze nie tak dawno marzyła o byciu liderką rankingu WTA. Obecnie nazwisko 26-latki nie figuruje jednak na światowych listach. Nigdy zresztą nie było na nich zbyt wysoko. Najwyżej w karierze Francuska plasowała się 2017 r. Była wówczas 813. Z kolei w 2021 r. udało jej się wygrać jedyny w seniorskiej karierze turniej - ITF W15 w Monastyrze w grze podwójnej w parze z Sophią Biolay. Los Girard mógłby potoczyć się inaczej, gdyby nie traumatyczne przeżycia na wczesnym etapie kariery.

Była nadzieją francuskiego tenisa. Trener zrujnował jej życie. "Odciął nas od wszystkiego"

Girard urodziła na należącej do Francji wyspie Reunion na Oceanie Indyjskim. Od dziecka wykazywała olbrzymi talent. Szybko stała się jedną z najlepszych tenisistek na wyspie nawet wśród dorosłych. W końcu w wieku 14 lat udało jej wystąpić na mistrzostwach Francji, gdzie szybko została dostrzeżona. Dostała nawet możliwość trenowania w Regionalnym Centrum Zasobów Sportowych, Wiedzy i Wydajności (CREPS) w kontynentalnej części kraju. Niestety wyjazd, który miał być dla niej życiową szansą, okazał się istnym koszmarem.

Swoją historią tenisistka podzieliła się w rozmowie z francuskim "L'Equipe". Ujawniła w niej, że przez cztery lata doświadczała przemocy psychicznej ze strony trenera, z jakim musiała współpracować w centrum. -Doświadczyłam molestowania, przemocy werbalnej i poniżania, co pozostawiło po sobie sporo następstw - wskazała.

Szkoleniowiec, którego nazwiska nie wyjawiła, miał narzucić jej i innym dziewczynom niebywały rygor. Każde złamanie zasad kończyło się karami, krzykiem i wyzwiskami. - Nie wolno nam było jeść, co chciałyśmy. Na turniejach nie wolno nam było rozmawiać z innymi graczami, musiałyśmy trzymać się z daleka od siebie... To była prawie sekta! Odciął nas od wszystkiego, odizolował, cały czas nas obserwował - opowiadała Girard.

Szokujące wyznanie tenisistki. "Opowiadał nam o seksie"

Jakby tego było mało, zarówno ona, jak i jej koleżanki doświadczyły ze strony trenera molestowania. - Nie mogłyśmy mieć chłopaków. A on był bardzo natrętny. Któregoś dnia powiedział do mnie: "Słyszałem, że masz okres. Kiedy idziesz, słyszę, jak napina ci się podpaska". Miałam 15 lat, a on 42 lub 43. Opowiadał nam też swoje historie o seksie… Innej dziewczynie powiedział: "Powinnaś depilować nogi i pachy". Ona miała 14 lat - ujawniła dalej.

Najgorzej Girard wspominała wyjazdy na turnieje. W ich trakcie trener wielokrotnie obrażał swoje podopieczne, nawet jak wygrywały. - To jest niedopuszczalne, naprawdę jesteś kupą gówna! - miał powiedzieć jej po jednym z nieudanych meczów. Z powodu nieustannego lęku tenisistka skontaktowała się z psychologiem, a ten zalecił jej opuścić ośrodek i zakończyć toksyczną współpracę. Ta faktycznie chciała tak zrobić, ale trener wywarł presję na niej i jej rodzicach, przez co zmieniła zdanie.

W końcu jednak nie wytrzymała. - Odeszłam trochę przed ukończeniem 18 lat, przed zdawaniem matury, bo nie mogłam już tego znieść. Miałam ochotę eksplodować psychicznie. Byłam w ciągłej panice - przyznała. Choć jej koszmar się skończył, tamte doświadczenia wywarły na niej olbrzymie piętno. Jak ujawniła, miała problemy z odżywianiem, anoreksję i kompletnie straciła wiarę w siebie. Przez pewien czas w ogóle nie była w stanie trenować. Zapewne dlatego jej kariera kompletnie się posypała.