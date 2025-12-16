Potwierdziły się doniesienia ws. Świątek. Oto co zrobiła Abramowicz

- Cześć wszystkim. Chciałabym podziękować tym, którzy na mnie głosowali. To dzięki nim otrzymałam nagrodę Heart Award. Jestem za to bardzo wdzięczna i będzie ona mnie motywować jeszcze mocniej - mówiła Iga Świątek tuż po przyznaniu jej jednego z wyróżnień. Od razu poinformowała, na co wyda wygrane pieniądze. - Zostaną przeznaczone na fundację Smeczem w raka. To polska fundacja, która pomaga tenisistom i trenerom w walce z rakiem - ujawniła.

Daria Abramowicz dzieli się z innymi sukcesem Igi Świątek

Na sukces Świątek w mediach społecznościowych zareagowała też członkini jej sztabu. Mowa o Darii Abramowicz, psycholożce sportowej. Z pewnością miała ona swój udział w tej nagrodzie - wspierając zawodniczkę, przyczyniła się do jej wywalczenia. Jak zareagowała Abramowicz?

Podała dalej na InstaStory wpis Billie Jean King Cup i Polskiego Związku Tenisowego o triumfie Świątek. Heart Award to wyróżnienie wyjątkowe, bo jest przyznawane za "niesamowitą odwagę na boisku i zdecydowane zaangażowanie w reprezentowanie swojego kraju i drużyny", o czym piszą organizatorzy.

Spore wyzwania na początku sezonu

Teraz przed Świątek kolejna rywalizacja w barwach narodowych. Tym razem Polka stanie do walki w United Cup. W poprzednim sezonie nasza kadra dotarła aż do finału. Tam musiała uznać wyższość Amerykanów. Jedną z porażek poniosła wówczas Świątek. Uległa Coco Gauff, co dość mocno przeżyła. Po jej policzkach poleciały łzy. Dwie edycje wstecz również Biało-Czerwoni doszli do decydującego o tytule starcia, ale przegrali z Niemcami.

Po United Cup Świątek pozostanie w Australii, by wziąć udział w pierwszym wielkoszlemowym turnieju w 2026 roku. W poprzednim sezonie dotarła do półfinału. Teraz celem jest tytuł. Tylko tego triumfu brakuje Polce, by wywalczyć Karierowego Wielkiego Szlema.