Stało się! Iga Świątek pominięta! Sabalenka triumfuje

Tenisowy sezon 2025 dobiegł końca. Dla Igi Świątek był on momentami bardzo trudne, ale także bardzo udany - w końcu po raz pierwszy wygrała Wimbledon. W związku z tym, że rok dobiega końca WTA ogłosiła nagrody w pięciu kategoriach - gracz roku, drużyna deblowa roku, zawodniczka, która poczyniła największe postępy, powrót i debiutantka roku.

Oto najlepsza zawodniczka roku 2025

Tytuł najlepszej zawodniczki drugi raz z rzędu przypadł Arynie Sabalence. Białorusinka zakończyła ten sezon na pierwszym miejscu w rankingu oraz wygrała w minionym już sezonie wiele tytułów, w tym Wielkiego Szlema (US Open). Sięgnęła także po trofea w Brisbane, Miami i Madrycie. Dotarła także do dziewięciu finałów. Liderka rankingu WTA otrzymała niespełna 80 proc. głosów mediów.

Serwis tennis365.com przypomina, że drugą główną kandydatką do tytułu Zawodniczki Roku 2025 była Iga Świątek, która wygrała Wimbledon i zakończyła sezon jako druga najlepsza tenisistka na świecie. "Prawda jest jednak taka, że w tym roku Sabalenka okazała się najlepsza pod względem większości istotnych wskaźników statystycznych" - podkreślają dziennikarze.

Zheng pokonała Sabalenkę i Świątek. Tak zdecydowała publiczność

Jeśli chodzi o pozostałe nagrody, to zawodniczką, która poczyniła największe postępy, wybrano Amandę Anisimovą. Amerykanka miała bardzo dobry sezon - awansowała do Top 5 rankingu WTA (4. miejsce). Dotarła także do finałów Wimbledonu i US Open oraz sięgnęła po tytuły w Dosze i Pekinie.

Najlepszą zawodniczką, która wróciła do gry została uznana Belinda Bencić. Zaczynała na początku roku na 421. miejscu i przesunęła się aż o 410 lokat na 11. pozycję na koniec roku. Pomogły jej w tym triumfy w Abu Zabi oraz Tokio, czy półfinał Wimbledonu.

Debiutantką roku uznano Victorię Mboko, która z 333. miejsca przesunęła się na 18. lokatę. Z kolei najlepszą drużyną deblową uznano Katerinę Siniakovą i Taylor Townsend.

Ponadto nagrodę publiczności otrzymała Qinwen Zheng. "WTA ogłosiła nagrodę w mediach społecznościowych, podkreślając ogromną popularność chińskiej gwiazdy i imponującą liczbę fanów nie tylko w Chinach, ale i na całym świecie. Dzięki temu Qinwen ponownie została zwyciężczynią, pokonując takie gwiazdy jak Aryna Sabalenka i Iga Świątek" - podkreśla serwis Punto de Break.