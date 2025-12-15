Słowa Rosjanina wstrząsnęły całym krajem. Natychmiastowa reakcja

- Poza prawdopodobnie Aryną, a także Igą, dodałabym jeszcze Jelenę Rybakinę… Każda z nich posiada coś ekstra - czy to wzrost, serwis, czy fizyczność - podkreślała Martina Trevisan. Włoszka wprost przyznała, że kazachska tenisistka może w nadchodzącym sezonie rzucić spore wyzwanie Białorusince i Polce i powalczyć z nimi o miano najlepszej rakiety świata. Na to, czy tak się stanie, musimy nieco poczekać. Mimo wszystko o Rybakinie mówi się w ostatnich dniach naprawdę sporo, szczególnie w Rosji i w Kazachstanie. Wszystko przez informację, którą ujawnił szef Rosyjskiej Federacji Tenisowej (RTF) Szamil Tarpiszczew.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamil Majchrzak o minionym sezonie. "Mam nadzieję, że jeszcze sporo przede mną"

Jelena Rybakina mieszka w Rosji? Kazachska federacja odpowiada

- Lubią mówić o Rybakinie. Możecie zarzucać nam jednak błąd, nie widzieliśmy jej dobrej gry - zaczął działacz na antenie Match TV. Bił się nieco w pierś, że Rosja nie dostrzegła wcześniej talentu tenisistki i nie okazała jej większego wsparcia, co mogłoby przekonać ją do dalszej gry dla kraju. A tak w 2018 roku zawodniczka rozpoczęła występy pod auspicjami Kazachstanu. Tarpiszczew zasugerował jednak, że Rybakina tylko gra dla Kazachstanu, ale pozostaje stale związana z Rosją. Jak? - Mieszka w Moskwie i ma rosyjskie obywatelstwo. Jej obywatelstwo sportowe to Kazachstan - mówił.

Te słowa mocno oburzyły Kazachską Federację Tenisa. Na odpowiedź długo czekać nie trzeba było. Pełne oświadczenie organizacji przytoczył portal championat.com. "Przekazane do wiadomości publicznej informacje, wraz z komentarzem Szamila Tarpiszczewa, w sprawie obywatelstwa Jeleny Rybakiny, są nieprawdziwe" - czytamy na wstępie.

"Rybakina nie mieszka w Moskwie. Jest obywatelką Republiki Kazachstanu, ma kazachski paszport i jest zameldowana w stolicy, Astanie. Jelena niejednokrotnie o tym mówiła. Informacje o jej rosyjskim obywatelstwie czy o obywatelstwie sportowym nie mają nic wspólnego z prawdą. Takie pojęcie, jak 'obywatelstwo sportowe' nie ma w ogóle miejsca w terminologii w naszym państwie. Jelena Rybakina oficjalnie reprezentuje Kazachstan na wszystkich turniejach międzynarodowych od siedmiu lat i jest członkinią reprezentacji" - pisali kazachscy działacze.

Zobacz też: Kibice wybrali ulubioną tenisistkę roku 2025. Burza w sieci.

Czy 2026 będzie najlepszym rokiem w karierze Rybakiny?

Sama Rybakina do słów Tarpiszczewa się nie ustosunkowała i małoprawdopodobne, by to zrobiła, szczególnie po oświadczeniu kazachskiej federacji. Wszystko zostało już powiedziane. Pozostaje jej skupić się na przygotowaniach do sezonu 2026. Ten może być przełomowy w jej karierze, jak przewiduje wielu ekspertów. Końcówka 2025 roku była bardzo mocna w jej wykonaniu - wygrała turniej w Ningbo, a także wszystkie pięć meczów podczas WTA Finals, co pozwoliło jej zgarnąć tytuł - i zamierza utrzymać tę formę również w kolejnej kampanii. Pierwszą ważną imprezą w 2026 będzie Australian Open. Wielu punktów do obrony Rybakina nie ma, bo w poprzednim sezonie dotarła tylko do 1/8 finału. Na tym etapie zatrzymała ją Madison Keys, późniejsza triumfatorka.