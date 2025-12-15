Wspaniały gest Igi Świątek. Od razu wskazała, co zrobi z prestiżową nagrodą

Iga Świątek zakończyła 2025 rok na 2. miejscu w rankingu WTA. Wielkim momentem tego sezonu dla Polki okazał się Wimbledon. Nasza najlepsza tenisistka wygrała ten turniej pierwszy raz w karierze. Na Świątek mogła liczyć również reprezentacja Polski. Raszynianka była liderką naszej drużyny w turnieju w Gorzowie Wielkopolskim, rozgrywanym w ramach Billie Jean King Cup. Polki wygrały 3:0 z Rumunią, a rola Świątek została doceniona przez organizatorów cyklu.

Iga Świątek z prestiżową nagrodą. Polka doceniona przez Billie Jean King Cup

Iga Świątek w trakcie Billie Jean King Cup była nie tylko najlepszą z Polek, ale też jedną z najlepszych zawodniczek biorących udział w turnieju. Jej świetna postawa została doceniona przez organizatorów. Nasza reprezentantka zdobyła nagrodę Heart Award, która jest przyznawana za wyjątkową odwagę na korcie oraz duże poświęcenie dla drużyny narodowej. Imponująca zdaniem organizatorów była nie tylko postawa Polki na korcie, ale również jej podejście do gry w Biało-Czerwonych barwach.

- Heart Award trafia do zawodniczek, które wykazują niezwykłą odwagę na korcie i duże zaangażowanie w reprezentowaniu swojego kraju - czytamy w wpisie Billie Jean King Cup na portalu X.

Iga Świątek podziękowała za nagrodę. Pieniądze trafią na słuszny cel

Świątek zdążyła już nagrać odpowiedź z podziękowaniami. Wiemy też, co Polka zrobi z przyznanymi za wyróżnienie pieniędzmi. Nagroda ma pomóc fundacji Smeczem w raka.

- Pieniądze zostaną przeznaczone na fundację Smeczem w raka. To polska fundacja, która pomaga tenisistom i trenerom w walce z rakiem - przekazała Iga Świątek.

Dzięki wygranej z Rumunią Polki awansowały do decydującej fazy turnieju Billie Jean King. Iga Świątek zagra dla Polski też na początku przyszłego roku, w turnieju United Cup. Te zawody będą dla naszej najlepszej tenisistki bezpośrednim przygotowaniem do wielkoszlemowego Australian Open.