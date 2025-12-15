Świątek pominięta. WTA wywołało burzę. "To jest niewiarygodne"

WTA w poniedziałek ogłosiła, że najlepszy mecz 2025 roku został rozegrany w Rzymie. W półfinale tamtego turnieju Amerykanka Coco Gauff (3. WTA) po pasjonującym starciu pokonała Chinkę Qinwen Zheng (24. WTA). Pojedynek trwał aż trzy godziny i 30 minut. Potem w finale Gauff przegrała z Włoszką Jasmine Paolini (8. WTA) 4:6, 2:6.

WTA wybrała najlepszy mecz 2025 roku. Burza w internecie

Po wyborze najlepszego meczu tego roku rozpętała się wielka burza w mediach społecznościowych. Internauci byli bardzo zaskoczeni i wściekli po wyborze WTA. Przede wszystkim dlatego, że w meczu Gauff - Zheng było aż 156 niewymuszonych błędów (82 Gauff i 74 Zheng) oraz aż 20 podwójnych błędów serwisowych (16 Gauff i 4 Zheng). Wychodzi więc na to, że zawodniczki średnio na seta popełniały 52 niewymuszone błędy. To wręcz koszmarne liczby, które nie przystoją w meczu tak klasowych zawodniczek.

"Wow, jakie niskie standardy", Mecz roku z ponad 100 niewymuszonymi błędami", "Macie na myśli gów*** widowisko roku?", "Brak słów. Kto chciałby to przeżyć jeszcze raz?", "To był prawdopodobnie najbrzydszy mecz sezonu. Z rekordową liczbą niewymuszonych błędów. WTA powinna go bardzo głęboko ukryć, bo w ogóle nie był dobrą reklamą kobiecego tenisa", "To bardzo smutne, że tak słaby mecz wygrał. To jest niewiarygodne" - to tylko niektóre z komentarzy internautów, którzy byli bardzo zdziwieni wyborem WTA.

Gauff w tym roku wygrała dwa turnieje - Roland Garros i Wuhan. Zheng w drugiej części sezonu z powodu operacji łokcia grała mało. W sumie sezon zakończyła tylko z 32 rozegranymi meczami (20 zwycięstw i 12 porażek) i żadnym turniejowym triumfem.

