Kibice wybrali ulubioną tenisistkę roku 2025. Burza w sieci

Rok 2025 Qinwen Zheng zakończyła na 24. miejscu w światowym rankingu. Chinka po porażce na Wimbledonie już w 1. rundzie przeciwko Katarinie Siniakovej wycofała się z gry na niemal dwa miesiące. We wrześniu rozegrała dwa mecze w turnieju w Pekinie, gdzie skreczowała w starciu z Lindą Noskovą. Nie wygrała również żadnych rozgrywek w ramach głównego cyklu.

Ten wpis to żart. "Przepraszam, co?"

Tymczasem oficjalny profil WTA poinformował w mediach społecznościowych o triumfie Chinki w głosowaniu kibiców na ulubioną tenisistkę tego roku. We wpisie czytamy: "W pełni zasłużenie po znakomitym sezonie".

Te słowa szybko stały się obiektem żartów ze strony kibiców, którzy zauważyli, że Chinka ma za sobą niezbyt udany rok.

- Nieśmiało zaryzykuję stwierdzenie, że poprzedni sezon Qinwen Zheng był zdecydowanie bardziej "brilliant" od tegorocznego - czytamy na profilu "Z kortu - informacje tenisowe" w serwisie X.

Inni kibice zauważają, że Chinka "prawie nie grała w tym sezonie".

- Przepraszam, co? Zwyciężczynią powinna być Aryna Sabalenka lub Iga Świątek - twierdzi Piotr Piasecki.

Za wynikiem Chinki stać może ogromna baza kibiców w Państwie Środka oraz kiepska promocja ze strony WTA. To nie jedyna taka sytuacja - mecz Qinwen Zheng przeciwko Coco Gauff został wybrany najlepszym spotkaniem tego sezonu.