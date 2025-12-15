Kibice wybrali ulubioną tenisistkę roku 2025. Burza w sieci

Rok 2025 Qinwen Zheng zakończyła na 24. miejscu w światowym rankingu. Chinka po porażce na Wimbledonie już w 1. rundzie przeciwko Katarinie Siniakovej wycofała się z gry na niemal dwa miesiące. We wrześniu rozegrała dwa mecze w turnieju w Pekinie, gdzie skreczowała w starciu z Lindą Noskovą. Nie wygrała również żadnych rozgrywek w ramach głównego cyklu.
Tymczasem oficjalny profil WTA poinformował w mediach społecznościowych o triumfie Chinki w głosowaniu kibiców na ulubioną tenisistkę tego roku. We wpisie czytamy: "W pełni zasłużenie po znakomitym sezonie".
Te słowa szybko stały się obiektem żartów ze strony kibiców, którzy zauważyli, że Chinka ma za sobą niezbyt udany rok.
- Nieśmiało zaryzykuję stwierdzenie, że poprzedni sezon Qinwen Zheng był zdecydowanie bardziej "brilliant" od tegorocznego - czytamy na profilu "Z kortu - informacje tenisowe" w serwisie X.
Inni kibice zauważają, że Chinka "prawie nie grała w tym sezonie".
- Przepraszam, co? Zwyciężczynią powinna być Aryna Sabalenka lub Iga Świątek - twierdzi Piotr Piasecki.
Za wynikiem Chinki stać może ogromna baza kibiców w Państwie Środka oraz kiepska promocja ze strony WTA. To nie jedyna taka sytuacja - mecz Qinwen Zheng przeciwko Coco Gauff został wybrany najlepszym spotkaniem tego sezonu.