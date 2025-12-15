Oto co zrobił Nick Kyrgios po masakrze na plaży w Sydney

Do wspomnianego zamachu doszło w niedzielę 14 grudnia w godzinach porannych czasu polskiego. Dzień ten był pierwszym dniem świętowania Chanuki, czyli ośmiodniowego żydowskiego święta, które upamiętnia ponowne poświęcenie Świątyni Jerozolimskiej (165 r.p.n.e.). Dwaj mężczyźni otworzyli ogień z broni palnej do świętujących ludzi na plaży Bondi Beach w Sydney. Miało na niej przebywać wówczas nawet tysiąc osób, a zamachowcy, którymi byli 50-letni Sajid Akram i jego 24-letni syn Naveed, zabili 16 ludzi. Kolejnych 40 trafiło do szpitala (starszy z napastników został zastrzelony przez policję, młodszy trafił do szpitala w stanie krytycznym). Ofiar mogłoby być więcej, gdyby nie bohaterska postawa mieszkańca Sydney Ahmeda al Ahmeda, który rzucił się na jednego ze strzelających i obezwładnił go.

REKLAMA

Zobacz wideo Bartosz Bednorz po wygranej Warszawy z Kędzierzynem-Koźlem: Oddychaliśmy rękawami, ale pokazaliśmy, że mamy charakter

Koszmar w Sydney wstrząsnął światem

Zbrodnia wstrząsnęła nie tylko całą Australią, ale i całym światem. Wyrazy wsparcia dla tego kraju słali już m.in. prezydent Polski Karol Nawrocki oraz premier Donald Tusk. W sieci zaś rozgorzała już rzecz jasna dyskusja na temat bezpieczeństwa Australii oraz tamtejszych przepisów dotyczących imigracji z uwagi na pochodzenie napastników. Włączył się do niej m.in. Nick Kyrgios. Znany z ciętego języka tenisista podał na portalu X wpis byłego koszykarza Andrew Boguta. Znalazła się w nim krytyka australijskiego rządu z kontrowersyjnym nawiązaniem do... Novaka Djokovicia.

Kyrgios uderzył w australijski rząd. Nawiązał do... Djokovicia

Bogut sam podał dalej inny wpis z grafiką składającą się z dwóch zdjęć. Na jednym z nich jest jeden z zamachowców z Sydney, trzymający karabin maszynowy. Na drugim właśnie wspomniany Novak Djoković. Wszystko opatrzone opisem "jeden z tych mężczyzn nie został wpuszczony do Australii". W swoim własnym opisie były koszykarz drwiąco napisał "Australijski Rząd - bronimy twojego bezpieczeństwa". O co chodzi?

Nick Kyrgios krytykuje Australię fot. Screen: https://x.com/NickKyrgios

Otóż w 2022 roku Novak Djoković otrzymał zakaz wjazdu do Australii oraz co za tym idzie udziału w Australian Open. Powodem był brak szczepienia przeciwko COVID-19. Serb był zagorzałym wrogiem szczepienia się w czasie pandemii, za to w Australii bardzo radykalnie i bardzo długo utrzymywano srogie restrykcje z tym związane. Kyrgios i Bogut uderzyli zatem w australijski rząd, że nie pozwolili na wjazd komuś, kto był jedynie niezaszczepiony, a wpuścili ludzi, którzy dokonali potem masakry.