Wielka burza w Rosji. "Nie podoba mi się to"

W ostatnim czasie kilka rosyjskich zawodniczek podjęło decyzję o zmianie obywatelstwa. Tym samym Anastazja Potapowa zagra pod flagą Austrii, Daria Kasatkina będzie reprezentować Australię, zaś Maria Timofiejewa i Kamilla Rachimowa będą grać dla Uzbekistanu. Taki sam kierunek, jak dwie ostatnie zawodniczki, wybrała Polina Kudermietowa.

Rosjanka zareagowała. "Nie podoba mi się to"

Na decyzję Kudermietowej zareagowała jej rodaczka, Natalja Wichlancewa. Rosjanka nie kryła zdziwienia wyborem podjętym przez 22-letnią tenisistkę we wpisie, który opublikowała na swoim kanale na Telegramie.

- Nie lubię komentować takich sytuacji, ale zbyt wiele takich wyborów podjęto w bardzo krótkim odstępie czasu. Nie podoba mi się to - zaczęła i dodała, że zawodniczki grające dotychczas dla Rosji pod neutralną flagą były wspierane przez Rosyjską Federację Tenisową.

- Jeśli dziewczyny były zgłoszone do zawodów jako Rosjanki, otrzymywały zwrot kosztów turnieju. Aby to osiągnąć, konieczne jest przeprowadzenie badania lekarskiego w Moskwie dwa razy w roku. Wtedy taką zawodniczkę można uznać za przyjętą na zawody. Następnie Federacja zwraca koszty sportowcowi i trenerowi. Ponadto istnieje niewielka miesięczna opłata dla kadry narodowej. W niektórych miastach pomagają także lokalne federacje - zdradziła Wichlancewa.

Też mogła zmienić reprezentację

Rosyjska tenisistka, która ostatni raz na kortach WTA zaprezentowała się w 2022 roku, przyznała również, że sama miała w trakcie swojej kariery propozycję reprezentowania innego kraju.

- Możesz zmienić obywatelstwo dla większego finansowania, premii, uproszczenia podróży bez wiz, możliwości występu na Igrzyskach Olimpijskich, jeśli jesteś daleko od głównej drużyny w swoim kraju. W pewnym momencie mojej kariery zaproponowano mi grę dla Francji, ale wszyscy znacie mój wybór - napisała.

Warto przypomnieć, że negatywnie o zmianie obywatelstwa wypowiadała się także liderka światowego rankingu, Białorusinka Aryna Sabalenka. Pierwsza rakieta świata w rozmowie z Piersem Morganem powiedziała, że jest dumna z pochodzenia i nie zamierza zdradzić swojej ojczyzny.