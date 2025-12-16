Iga Świątek cały rok nie schodziła poniżej pewnego poziomu, ale zdarzały się przegrane mecze, w których trudno było racjonalnie wyjaśnić, co się dzieje. Nie mogła grać swojego tenisa. Tak bywało w pierwszej części sezonu.

Mecz Świątek wybrany do najbardziej zaskakujących spotkań roku

To właśnie jeden z przegranych meczów Świątek z pierwszego półrocza został wybrany do piątki najbardziej zaskakujących spotkań sezonu według portalu puntodebreak.com. Chodzi o ćwierćfinał turnieju rangi WTA 1000 w Miami, gdzie Polka niespodziewanie przegrała z Alexandrą Ealą w dwóch setach 2:6, 5:7. Filipinka zaskoczyła absolutnie wszystkich podczas imprezy. Dość szybko zneutralizowała wszelkie atuty Świątek. Polka nie wygrała żadnego gema serwisowego w pierwszej partii. Druga była w jej wykonaniu lepsza, ale Eala grała mocniej i skuteczniej w kluczowych momentach.

To był turniej, w którym Eala pokazała się szerszej publiczności, sprawiła największą sensację na tamtym etapie sezonu. Niewiele brakowało, a zagrałaby w finale w Miami. Przystąpiła do gry z "dziką kartą". Zaczęła od wygranej z Katie Volynets, a potem mieliśmy niespodziankę za niespodzianką. Wyeliminowała Jelenę Ostapenko i Madison Keys, która dopiero co wygrała Australian Open. Przeszła walkowerem do ćwierćfinału, bo wycofała się Paula Badosa. Pokonała w ćwierćfinale Świątek, a w półfinale urwała seta Jessice Peguli.

"Zupełnie nielogiczna była jednak droga, którą obrała tam Alexandra Eala. Podbiła serca całej amerykańskiej publiczności serią zwycięstw, które ugruntowały jej pozycję obiecującego talentu i siły, z którą należy się liczyć. Najlepsze możliwe wprowadzenie dla zawodniczki, która mając zaledwie 20 lat, ma już w zasięgu ręki miejsce w pierwszej 50 najlepszych tenisistek świata" - czytamy.

Zdaniem "Punto De Break" stać Ealę na naprawdę dobrą grę. Jeśli w przyszłym roku ponownie pokaże poziom z Miami, to powinna zdecydowanie awansować w rankingu.

Dziś Eala jest na 53. miejscu w rankingu WTA. W Eastbourne dotarła do finału, przegrywając z Mayą Joint w trzech setach 4:6, 6:1, 6:7 (10).

Pozostałe wybrane mecze jako najbardziej zaskakujące spotkania sezonu 2025 to:

Jessica Bouzas Maneiro - Emma Navarro 6:0, 6:1 (Roland Garros, 1. runda)

Venus Williams - Peyton Stearns 6:3, 6:4 (WTA 500 w Waszyngtonie, 1. runda)

Lois Boisson - Mirra Andriejewa 7:6 (6), 6:3 (Roland Garros, ćwierćfinał)

Victoria Mboko - Naomi Osaka 2:6, 6:4, 6:1 (WTA 1000 w Montrealu, finał)

Oprócz tego wyróżniono dwa mecze z udziałem Madison Keys - finał Australian Open, kiedy pokonała Arynę Sabalenkę w trzech setach 6:3, 2:6, 7:5 oraz mecz 1. rundy US Open, kiedy sensacyjnie przegrała z Renatą Zarazuą w dwóch setach 7:6 (10), 6:7 (3), 5:7. W tym drugim spotkaniu popełniła aż 89 niewymuszonych błędów