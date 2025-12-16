Słynny dziennikarz przyjechał do Polski. "Jedno z najbrutalniejszych przeżyć"

Jose Morgado sympatykom tenisa z pewnością kojarzy się jako źródło wielu informacji ta temat tego sportu. Dziennikarz współpracuje z portugalskim dziennikiem "Record", telewizją Sport TV i portalem Bola Amarela. Najwięcej osób kojarzy go jednak zapewne z platformy X, gdzie regularnie publikuje najświeższe tenisowe newsy. W sumie jego profil śledzi tam ponad 255 tys. osób. Ostatnio jego followersi mogli się jednak nieco zdziwić.

REKLAMA

Zobacz wideo Karol Jankiewicz po wygranej Suwałk z beniaminkiem PlusLigi: Każdy mały punkt waży dużo

Znany dziennikarz pokazał Auschwitz. Oto co napisał

W niedzielę Morgado opublikował dość nietypowy jak na siebie wpis. Te praktycznie zawsze związane są tenisem. Tym razem zrobił wyjątek. Portugalczyk postanowił podzielić się wrażeniami z podróży do Polski, a konkretnie do Oświęcimia.

Oczywiście odwiedził tam Muzeum Auschwitz-Birkenau, czyli były niemiecki nazistowski obóz zagłady, w którym według szacunków zginęło ponad 1,3 mln więźniów, w tym około 1,1 miliona Żydów. Obiekt w 1979 r. został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO i co roku oglądają go tysiące turystów z całego świata. Morgado był jednym z nich. - Jedno z najbrutalniejszych doświadczeń, jakie kiedykolwiek przeżyłem - napisał na temat swojej wizyty.

Dziennikarz dołączył także kilka zdjęć z obozu oraz cytat z amerykańskiego filozofa i pisarza George'a Santayany: "Ci, którzy nie pamiętają przeszłości, są skazani na jej powtórzenie".

Część obserwujących była zaskoczona wpisem Morgado. Inni docenili jego gest. "To miejsce, do którego każdy człowiek powinien udać się przynajmniej raz w życiu", "Dziękuję za podzielenie się swoim doświadczeniem, Jose. Niektórzy z komentujących powinni rozważyć taką wizytę", "Dziękuję za podzielenie się tym, Jose. Auschwitz-Birkenau to miejsce, które zmienia człowieka na zawsze. Pamięć o przeszłości nie jest opcjonalna, to odpowiedzialność", "Dziękuję, że miałeś odwagę zabrać głos, Jose!", "Jesteś dobrym człowiekiem" - pisali w komentarzach.