Słynny dziennikarz przyjechał do Polski. "Jedno z najbrutalniejszych przeżyć"

Jose Morgado to postać, której fanom tenisa nie trzeba przedstawiać. Portugalski dziennikarz bardzo aktywnie relacjonuje wydarzenia ze świata tej dyscypliny na platformie X. Ostatnio jednak podzielił się wpisem zupełnie niezwiązanym ze sportem. Okazuje się, że postanowił odwiedzić... Polskę. - Jedno z najbrutalniejszych doświadczeń, jakie kiedykolwiek przeżyłem - opisywał swoją wizytę.
Jose Morgado
Jose Morgado sympatykom tenisa z pewnością kojarzy się jako źródło wielu informacji ta temat tego sportu. Dziennikarz współpracuje z portugalskim dziennikiem "Record", telewizją Sport TV i portalem Bola Amarela. Najwięcej osób kojarzy go jednak zapewne z platformy X, gdzie regularnie publikuje najświeższe tenisowe newsy. W sumie jego profil śledzi tam ponad 255 tys. osób. Ostatnio jego followersi mogli się jednak nieco zdziwić.

Znany dziennikarz pokazał Auschwitz. Oto co napisał

W niedzielę Morgado opublikował dość nietypowy jak na siebie wpis. Te praktycznie zawsze związane są tenisem. Tym razem zrobił wyjątek. Portugalczyk postanowił podzielić się wrażeniami z podróży do Polski, a konkretnie do Oświęcimia. 

Oczywiście odwiedził tam Muzeum Auschwitz-Birkenau, czyli były niemiecki nazistowski obóz zagłady, w którym według szacunków zginęło ponad 1,3 mln więźniów, w tym około 1,1 miliona Żydów. Obiekt w 1979 r. został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO i co roku oglądają go tysiące turystów z całego świata. Morgado był jednym z nich. - Jedno z najbrutalniejszych doświadczeń, jakie kiedykolwiek przeżyłem - napisał na temat swojej wizyty.

Dziennikarz dołączył także kilka zdjęć z obozu oraz cytat z amerykańskiego filozofa i pisarza George'a Santayany: "Ci, którzy nie pamiętają przeszłości, są skazani na jej powtórzenie".

Część obserwujących była zaskoczona wpisem Morgado. Inni docenili jego gest. "To miejsce, do którego każdy człowiek powinien udać się przynajmniej raz w życiu", "Dziękuję za podzielenie się swoim doświadczeniem, Jose. Niektórzy z komentujących powinni rozważyć taką wizytę", "Dziękuję za podzielenie się tym, Jose. Auschwitz-Birkenau to miejsce, które zmienia człowieka na zawsze. Pamięć o przeszłości nie jest opcjonalna, to odpowiedzialność", "Dziękuję, że miałeś odwagę zabrać głos, Jose!", "Jesteś dobrym człowiekiem" - pisali w komentarzach. 

