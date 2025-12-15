Żałobny wpis wielkiej rywalki Świątek. "Najgorsze tygodnie w życiu"

15 zdjęć, na których ukazane są wspomnienia, miłość i ciepło. Amanda Anisimova w niedzielę wieczorem podzieliła się emocjonalnym wpisem na Instagramie, opłakując śmierć swojego psa, Miley. Jak sama wspomina, ze zwierzakiem związana była od dziecka.

- Na zawsze będziesz moim małym aniołkiem. Ostatni tydzień był najgorszym w naszych życiach. Byłaś przy mnie, od kiedy miałam 8 lat. I zawsze będziesz. Dziękuję za bycie najlepszym psem, o jakiego mogliśmy prosić, Miley. Kocham cię mocniej, niż jestem w stanie wyrazić słowami, maluchu - czytamy w poruszającym poście 24-letniej tenisistki.

Zabierała ją na turnieje. "Była spokojna"

O miłości Anisimovej do Miley wiedzieliśmy już od dawna. Suczka co jakiś czas pojawiała się na turniejach, oczekując na swoją właścicielkę w boksie. Zawodniczka wspominała po zawodach Charleston Open 2022, że psia przyjaciółka była dla niej wsparciem.

- Była spokojna i wyważona przez cały czas trwania meczu. Po prostu spała. To naprawdę dobry pies. Każdy, kto do mnie przychodzi, mówi o jej wzorowym zachowaniu. Kiedy zabieram ją na turnieje, przynosi mi spokój. Dobrze jest mieć ją przy sobie, bardzo to lubię - mówiła.

Wsparcie od rywalek

W komentarzach pod wpisem amerykańskiej tenisistki czytamy z kolei słowa wsparcia. Te płyną nie tylko od kibiców, ale i od rywalek ze stawki WTA.

- Przykro to słyszeć... Miley była najsłodsza - napisała Daria Kasatkina.

- Miley, kochamy cię - czytamy w komentarzu napisanym przez Caroline Dolehide.

Wsparcie poprzez polubienie posta Anisimovej okazały również Jelena Rybakina, Jasmine Paolini czy Jessica Pegula.