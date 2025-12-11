Rosjanie mówią wprost. Oto co się stanie w 2027 roku

Po blisko czterech latach od rosyjskiej agresji na Ukrainę sportowcy i drużyny z tego kraju zaczynają coraz bardziej wracać do rywalizacji. Co prawda nie we wszystkich dyscyplinach, ale ten proces trwa i kwestią sporną pozostaje z reguły kwestia, czy mogą to robić pod własną bądź neutralną flagą. Pod neutralną wystąpią na zbliżających się zimowych igrzyskach olimpijskich w 2026 roku. Ale co będzie przy okazji letnich w Los Angeles w 2028 roku?

Rosjanie w 2027 roku na dobre wrócą do sportu?

W Rosji panuje ogromna wiara w to, że nawet wcześniej ich sportowcy będą mogli rywalizować pod własną flagą i to we wszystkich dyscyplinach. Świadczą o tym słowa prezesa Rosyjskiej Federacji Tenisowej (RTF) Szamila Tarpisczewa.

- Myślę, że w 2027 roku będziemy uczestniczyć wszędzie, z naszą flagą i hymnem. Sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie i mamy wielu zwolenników. Proces będzie znacznie szybszy. Więc z pewnością jest nadzieja na igrzyska olimpijskie [w 2028 roku - przyp. red.] - powiedział Tarpisczew cytowany przez rosyjski portal Championat.

W tym tygodniu minister sportu i szef Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego Michaił Diegtiariow ogłosił podczas Zgromadzenia Olimpijskiego, iż... Rosjanie otrzymali zgody na starty od kilkudziesięciu międzynarodowych federacji.

- W sumie 67 międzynarodowych federacji, w tym 34 to dyscypliny olimpijskie, już zezwala na udział sportowców z Rosji - oświadczył, cytowany przez nsn.fm.