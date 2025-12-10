Uwaga!

Ta strona zawiera treści przeznaczone wyłącznie dla osób dorosłych

Powrót na stronę główną

Tenisistka przekroczyła granicę. Oto co wrzuciła do sieci

Niektóre gwiazdy sportu zaczynają poszerzać swoją działalność w sieci. Część z nich zdecydowało się wkroczyć na "niebieską platformę". Jedną z takich sportsmenek jest Sachia Vickery, która nawet na Instagrama wrzuca "pikantne zdjęcia". Jej ostatnia relacja dobitnie to pokazuje.
Sachia Vickery
screen Instagram

Coraz więcej osób m.in. ze świata sportu szuka dodatkowych źródeł dochodu. Niedawno informowaliśmy, iż Oceane Dodin, czyli była tenisistka z Top 50 rankingu WTA, powiększyła piersi i założyła konto na portalu dla dorosłych. "Dla tych, którzy mnie jeszcze nie znają, byłam 46. tenisistką na świecie, grałam w 1/8 finału Australian Open w 2024 roku. Dorastałam z rakietą w ręku, a mój styl to siła i odwaga. Po wzlotach, upadkach, jednym tytule WTA, wymuszonej przerwie i powrocie na kort, dzielę się tu czymś więcej niż tylko tenisem – częścią mojej historii i życia" - stwierdziła.

Zobacz wideo Kamil Majchrzak o minionym sezonie. "Mam nadzieję, że jeszcze sporo przede mną"

Tenisistka zaskoczyła na Instagramie. "Zrobi się gorąco"

Na "niebieskiej platformie" od jakiegoś czasu aktywna jest 30-letnia amerykańska tenisistka Sachia Vickery. W 2018 roku plasowała się na 73. miejscu w rankingu WTA. Aktualnie plasuje się na 523. lokacie i wciąż startuje w turniejach.

Teraz tenisistka zaskoczyła swoich obserwujących na Instagramie. Opublikowała relację, na której jest... zupełnie naga - informuje serwis sportske.jutarnji.hr.

"Wieczorem zrobi się gorąco. Przez najbliższe dwa dni mój profil na OF będzie dostępny za darmo, aby celebrować z moimi lojalnymi fanami udany rok" - dodała w krótkim opisie.

Sachia Vickery: Nie wychodzę za darmo z mężczyznami

Serwis pisze, że więcej podobnych treści można znaleźć na jej profilu, który założyła w tym roku. "Jestem podekscytowana możliwością wkroczenia na nowe terytorium zarówno na korcie, jak i poza nim, jako pierwsza tenisistka! Czekajcie na zupełnie nową stronę tej gry – od zawodów na wysokim poziomie po bardziej osobiste spojrzenie na moje życie" - mówiła.

Więcej na ten temat powiedziała przed tegorocznym US Open. - Szczerze mówiąc, nie, nie planowałam tego, ale jestem bardzo otwarta i nie obchodzi mnie, co ludzie o mnie myślą... To także najłatwiejsze pieniądze, jakie kiedykolwiek zarobiłam w życiu i bardzo mi się to podoba - oświadczyła, cytowana przez sportske.jutarnji.hr.

Zobacz też: Tak ma wyglądać rywalizacja Świątek - Sabalenka w 2026 roku. "Powrót do świetności"

Kiedyś Sachia Vickery wymownie wypowiedziała się również nt. sytuacji miłosnej. - Nie wychodzę już za darmo z mężczyznami. Teraz przed spotkaniami wymagam wpłaty zaliczki: wyślij mi tysiąc dolarów, a wtedy możemy się umówić - zaskoczyła.

Sachia Vickery
Sachia VickeryScreen/sachiavick/https://sportske.jutarnji.hr/sn/tenis/tenis-mix/tenisacica-sokirala-potpuno-golim-uvodom-u-sezonu-posaljite-mi-tisucu-dolara-pa-se-mozemo-dogovoriti-15651407

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/23 Słynny piłkarz reprezentacji Polski, zawodnik Juventusu Turyn i AS Roma, a także prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, to:

Quiz dla pasjonatów. Ile wiesz o najsłynniejszych polskich sportowcach? Komplet poza zasięgiem