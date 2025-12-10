Tenisistka przekroczyła granicę. Oto co wrzuciła do sieci

Coraz więcej osób m.in. ze świata sportu szuka dodatkowych źródeł dochodu. Niedawno informowaliśmy, iż Oceane Dodin, czyli była tenisistka z Top 50 rankingu WTA, powiększyła piersi i założyła konto na portalu dla dorosłych. "Dla tych, którzy mnie jeszcze nie znają, byłam 46. tenisistką na świecie, grałam w 1/8 finału Australian Open w 2024 roku. Dorastałam z rakietą w ręku, a mój styl to siła i odwaga. Po wzlotach, upadkach, jednym tytule WTA, wymuszonej przerwie i powrocie na kort, dzielę się tu czymś więcej niż tylko tenisem – częścią mojej historii i życia" - stwierdziła.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamil Majchrzak o minionym sezonie. "Mam nadzieję, że jeszcze sporo przede mną"

Tenisistka zaskoczyła na Instagramie. "Zrobi się gorąco"

Na "niebieskiej platformie" od jakiegoś czasu aktywna jest 30-letnia amerykańska tenisistka Sachia Vickery. W 2018 roku plasowała się na 73. miejscu w rankingu WTA. Aktualnie plasuje się na 523. lokacie i wciąż startuje w turniejach.

Teraz tenisistka zaskoczyła swoich obserwujących na Instagramie. Opublikowała relację, na której jest... zupełnie naga - informuje serwis sportske.jutarnji.hr.

"Wieczorem zrobi się gorąco. Przez najbliższe dwa dni mój profil na OF będzie dostępny za darmo, aby celebrować z moimi lojalnymi fanami udany rok" - dodała w krótkim opisie.

Sachia Vickery: Nie wychodzę za darmo z mężczyznami

Serwis pisze, że więcej podobnych treści można znaleźć na jej profilu, który założyła w tym roku. "Jestem podekscytowana możliwością wkroczenia na nowe terytorium zarówno na korcie, jak i poza nim, jako pierwsza tenisistka! Czekajcie na zupełnie nową stronę tej gry – od zawodów na wysokim poziomie po bardziej osobiste spojrzenie na moje życie" - mówiła.

Więcej na ten temat powiedziała przed tegorocznym US Open. - Szczerze mówiąc, nie, nie planowałam tego, ale jestem bardzo otwarta i nie obchodzi mnie, co ludzie o mnie myślą... To także najłatwiejsze pieniądze, jakie kiedykolwiek zarobiłam w życiu i bardzo mi się to podoba - oświadczyła, cytowana przez sportske.jutarnji.hr.

Zobacz też: Tak ma wyglądać rywalizacja Świątek - Sabalenka w 2026 roku. "Powrót do świetności"

Kiedyś Sachia Vickery wymownie wypowiedziała się również nt. sytuacji miłosnej. - Nie wychodzę już za darmo z mężczyznami. Teraz przed spotkaniami wymagam wpłaty zaliczki: wyślij mi tysiąc dolarów, a wtedy możemy się umówić - zaskoczyła.