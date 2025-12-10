Były tenisista nie wytrzymał po głośnych słowach Świątek. "Nienawidzę tego"

Na problem przeładowanego terminarza rozgrywek uwagę zwracało już kilku tenisistów i tenisistek - w tym: Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Alexander Zverev, Jack Draper, Casper Ruud czy Taylor Fritz. Najgłośniejszym echem odbiły się jednak słowa Igi Świątek.

REKLAMA

Zobacz wideo Jaką Igę Świątek zobaczymy w 2026? Jej trener zapowiada zmiany

"To nas w jakiś sposób zabije"

- Myślę, że gramy za dużo, a kalendarz jest szalony. Staram się dzielić rok na poszczególne części sezonu i skupiać się tylko na tym, co przede mną. Gdy pod koniec grudnia, po czterotygodniowym okresie przygotowawczym i ośmiu dniach urlopu, spojrzę na to, co czeka mnie przez kolejne 11 miesięcy... To jest przytłaczające - mówiła Polka cytowana przez portal tennis365.com.

Raszyniance wtórował także wyżej wspomniany lider rankingu ATP, Carlos Alcaraz. Hiszpan zaznaczył, że jego zdaniem problemem jest liczba turniejów rozgrywanych w ciągu roku.

- To nas w jakiś sposób zabije. Pojawia się coraz więcej kontuzji, które są spowodowane wieloma czynnikami. Jednym z nich jest terminarz. Uważam, że gramy za dużo, a prawdopodobnie w ciągu kolejnych kilku lat pojawi się jeszcze więcej obowiązkowych turniejów.

Aprobata byłego tenisisty. Ale tylko częściowa

Do wypowiedzi Polki i Hiszpana odniósł się były tenisista, Marcos Baghdatis. Cypryjczyk zapytany przez dziennikarzy tennis365.com powiedział wprost, że zgadza się z tezą postawioną przez czołowych graczy świata.

- Naprawdę uważam, że kalendarz jest problemem. Ten problem narasta od lat - zauważył finalista Australian Open z 2006 roku. Po chwili dodał jednak, że nie rozumie narzekania dzisiejszych sportowców.

- Nienawidzę narzekania i zawodników narzekających na terminarz. Spójrz, dzisiaj mają stowarzyszenie PTPA, które walczy o ich prawa. Mogą porozmawiać o wszystkim i spróbować znaleźć sposób na zmiany. Za moich czasów czegoś takiego nie było. Nikt nie słuchał naszego narzekania - stwierdził Baghdatis.

- Mogą zwrócić się do PTPA, ale tego nie robią. Tylko narzekają w mediach, w wywiadach. Uważam, że to dziwne, bo mają wszystko w swoich rękach. Dlaczego z tego nie korzystacie? - rzucił pytanie w eter Cypryjczyk na koniec rozmowy.

Temat kalendarza, który w środowisku wraca jak bumerang, z pewnością będzie poruszany jeszcze wielokrotnie. Czy ktoś jednak w końcu zdecyduje się na wysłuchanie głosu tenisistów?