Sabalenka serwowała na mecz. Publiczność pokazała, co o tym myśli

Po znakomitym sezonie - cztery triumfy, w tym US Open - Aryna Sabalenka długo nie odpoczywała. Już kilka dni temu wzięła udział w pokazowym meczu w The Atlanta Cup. Jej rywalką była Naomi Osaka. Obie panie popisały się kilkoma imponującymi zagraniami, ale ostatecznie górą była Białorusinka - 6:3, 4:6, 10:4. Okazuje się, że nie był to koniec rywalizacji między nimi. Dwa dni później znów stanęły po przeciwnej stronie siatki. Kibice byli świadkami niezwykłych scen, nie tylko z udziałem tenisistek.

REKLAMA

Zobacz wideo Jaką Igę Świątek zobaczymy w 2026? Jej trener zapowiada zmiany

Aryna Sabalenka kontra fan. Publiczność w Nowym Jorku podgrzała atmosferę

We wtorkową noc doszło do kolejnego pojedynku Sabalenki z Osaką. I znów triumfowała liderka rankingu WTA. Tym razem było to wyraźniejsze zwycięstwo, bo zakończone w dwóch setach - 6:4, 7:5. Z racji tego, że było to starcie pokazowe, panie dały też szansę gry osobom postronnym. Sabalenka wybrała jednego z mężczyzn i pozwoliła mu zmierzyć się w jednej akcji z Osaką. Jak sobie poradził? Dość przyzwoicie, bo przebił kilkukrotnie piłkę na drugą stronę, ale ostatecznie posłał ją w siatkę, na co Sabalenka zareagowała bardzo wymownie. Szeroko rozłożyła ręce, nieco rozczarowana. Podziękowała jednak chłopakowi za podjęcie wyzwania.

Jak się później okazało, w decydującym momencie meczu, sama miała sposobność się z nim zmierzyć. Przy stanie 5:4 dla Białorusinki w drugim secie, Osaka pozwoliła mężczyźnie zagrać za nią. Tym razem jednak dłuższych wymian nie było. Sabalenka dosłownie bombardowała go serwisami. Choć odbijał piłkę, to albo lądowała w siatce, albo poza placem gry. Publiczność zaczęła mocno buczeć. W pewnym momencie nad fanem zlitowała się Japonka i podeszła, by poinstruować go, co powinien zrobić, by zatrzymać Sabalenkę. Ba, litość okazała nawet Białorusinka i dała mu jedną ze swoich rakiet. Wszystko zdało się na nic. Przy piłce meczowej chłopak nie popisał się i piłka "zgasła" mu na rakiecie.

Zobacz też: Tak organizatorzy Wimbledonu potraktowali Igę Świątek.

Zaskakujące wyznanie fana

Buczenie trybun jeszcze się wzmocniło. Rozczarowana była też sama Osaka i nakazała mężczyźnie... robić pompki za karę, na co publiczność, jak i sama Sabalenka, zareagowali śmiechem. - Przepraszam, Aryno. Nadal cię kocham. Nadal jesteś moją królową, kocham cię! - krzyczał na koniec mężczyzna. Ostatecznie punkty zdobyte przez osobę postronną się nie liczyły i panie dograły spotkanie do końca. Drugie zwycięstwo Sabalenki nad Osaką pokazuje, że Białorusinka znajduje się w dobrej formie. Będzie niezwykle groźna podczas styczniowego Australian Open. Będzie miała tam również wiele punktów do obrony. W poprzednim sezonie dotarła aż do finału, gdzie zatrzymała ją Madison Keys.