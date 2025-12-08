Klasy nie kupisz. Oto co zrobiła była rywalka Świątek

Caroline Garcia w przeszłości była tenisistką ścisłej światowej czołówki. W trakcie kariery wygrała 11 turniejów rangi WTA, a szczególnie udany okazał się dla niej sezon 2022. Sięgnęła wówczas po pięć trofeów, a wszystko przypieczętowała triumfem w WTA Finals, gdzie w wielkim finale pokonała Arynę Sabalenkę. Oczywiście Francuzka nie raz dała się we znaki także Idze Świątek. W tym roku postanowiła zejść z tenisowej sceny, choć pozostała przy ukochanym sporcie oczywiście w innej roli.

Garcia mówi wprost. "Nawet groźby śmierci"

Garcia jeszcze przed zakończeniem kariery zaangażowała się w ciekawy projekt. Mowa o podcaście "Tennis Insider Club". Obecnie jej kanał na platformie YouTube ma już 92 tysiące subskrybentów, a niedawno Francuzka otrzymała propozycję sponsorską. Mimo że mogła ona mocno wesprzeć jej pracę, to zdecydowała się na odrzucenie oferty. Wyjawiła, co się za tym kryje.

"Dziś odrzuciliśmy ofertę sponsorską od bukmachera na 270 tysięcy dolarów dla naszego podcastu. To ogromna kwota, zwłaszcza dla niezależnego programu sportowego i dla mnie, osoby, która niedawno przeszła na emeryturę z zawodowego tenisa. Ale oto dlaczego ją odrzuciliśmy" - napisała Caroline Garcia na Instagramie.

"W ciągu ostatnich dwóch lat wywiady z zawodnikami, trenerami, agentami i rodzicami ujawniły powtarzający się motyw: zakłady stały się jednym z głównych źródeł presji, nadużyć i nienawiści we współczesnym sporcie. Każdy zawodnik - od gwiazd z pierwszej dziesiątki po amatorów ITF - ma swoją własną historię. Osobiste wiadomości pełne obelg po meczach. Żądania zwrotu pieniędzy po przegranych zakładach. Nawet groźby śmierci. Nie z powodu sportu, ale z powodu hazardu" - dodała.

Garcia doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak uciążliwi potrafią być hejterzy. Przekonała się o tym wielokrotnie sama Iga Świątek, kiedy otrzymywała wiadomości po swoich porażkach od sfrustrowanych ludzi, którzy postawili zakład na jej zwycięstwo.

Była gwiazda światowego tenisa bez wątpliwości. "Znajdziemy partnerów"

Francuzka podkreśliła, że nie zamierza sprawiać, by jej podcast nawet pośrednio, przyczyniał się do systemu, który podsyca uzależnienie, rujnuje życie.

Według niej zakłady bukmacherskie normalizują hazard i są mocno obecne w sporcie na co dzień, co nie do końca jej odpowiada. Dlatego też nigdy nie przyjmie oferty od firm bukmacherskich.

"Jeśli chcemy, aby sportowcy zaufali nam na tyle, by otworzyć się w podcaście i dzielić się swoimi lękami, wątpliwościami i zmaganiami związanymi ze zdrowiem psychicznym, musimy pokazać, że cenimy wartości bardziej niż pieniądze" - przyznała.

"270 tysięcy dolarów to dużo. Ale stworzenie czegoś długoterminowego, sprawiedliwego i korzystnego dla sportu kosztuje więcej. Znajdziemy partnerów, którzy podzielają naszą wizję i chcą się rozwijać razem z nami, a nie wykorzystywać presji, z jaką sportowcy już się borykają" - zakończyła.