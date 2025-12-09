Tenisistka zaszokowała wszystkich. Najpierw powiększenie piersi, a teraz to

Oceane Dodin to francuska tenisistka, która najwyżej plasowała się na 46. miejscu. W 2024 roku dotarła do 4. rundy Australian Open. Jednak pod koniec roku zniknęła z radarów na 10 miesięcy. Po tym czasie wróciła na kort. Informowała, że przerwa była spowodowana problemami zdrowotnymi, a konkretniej uchem wewnętrznym.

Tenisistka powiększyła piersi i... założyła profil na portalu dla dorosłych

Ponadto wróciła na kort odmieniona - w czasie przerwy przeszła operację powiększenia piersi, co w światowym tenisie jest rzadkim przykładem. Dla przykładu Simona Halep, która je... zmniejszała. - Mam już pierwszy mecz po powiększeniu piersi. Nie wstydzę się tego i jest całkiem nieźle. To było coś, co chciałam zrobić od dawna i rzeczywiście skorzystałam z przerwy. Powiedziałam sobie: "skoro mam pauzować sześć miesięcy, to równie dobrze mogę robić, co chcę". A wolałam to zrobić teraz niż w wieku 40 lat, kiedy zakończę karierę. Jestem bardzo szczęśliwa, że to zrobiłam, wcale tego nie żałuję i nie przeszkadza mi to - mówiła w wywiadzie dla RMC Sport.

To jednak nie wszystko. Po powiększeniu piersi tenisistka... założyła konto na platformie, która polega na umożliwianiu udostępniania zdjęć, czy wideo. Serwis umożliwia także kontakt z subskrybentami. Strona jest również wykorzystywana do... pornografii.

"Chce wykorzystać swoją silną obecność w mediach społecznościowych (ponad 75 000 obserwujących na Instagramie), aby zapewnić sobie dodatkowe źródło dochodu. Dodin intensywnie promuje swój nowy profil na platformie. Choć nie jest pierwszą tenisistką, która zdecydowała się na ten krok (przed nią zrobili to Alex Muller i Nick Kyrgios), jest pierwszą zawodniczką z WTA Tour, która to zrobiła" - czytamy.

W jednym z postów przedstawiła się nowej publiczności. "Dla tych, którzy mnie jeszcze nie znają, byłam 46. tenisistką na świecie, grałam w 1/8 finału Australian Open w 2024 roku. Dorastałam z rakietą w ręku, a mój styl to siła i odwaga. Po wzlotach, upadkach, jednym tytule WTA, wymuszonej przerwie i powrocie na kort, dzielę się tu czymś więcej niż tylko tenisem – częścią mojej historii i życia" - podkreśla Dodin.

"Odkryj świat, w którym tenis spotyka się ze zmysłowością, zawsze ze stylem" - napisała na swoim profilu.