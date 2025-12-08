Tenisistka porzuciła Rosję. Jej słowa mówią wszystko

Zmiany narodowości przez tenisistki pochodzące z Rosji są coraz częstszym obrazem w tourze. Ostatnio Anastazja Potapowa zdecydowała się reprezentować Austrię, a Daria Kasatkina przyjęła obywatelstwo Australii. W tym roku na taką zmianę zdecydowała się też Marija Timofiejewa, która będzie teraz grać pod flagą Uzbekistanu. Dawniej na podobny ruch postawiła Jelena Rybakina, wyprowadzając się z Rosji i przyjmując propozycję z Kazachstanu. Oto najnowszy przypadek takiego "transferu" z jednej narodowości do drugiej.

Dlatego Rachimowa przyjęła obywatelstwo Uzbekistanu. "Z wdzięcznością"

Mowa o Kamilli Rachimowej, która jest notowana na 55. miejscu w rankingu WTA i właśnie przyjęła obywatelstwo Uzbekistanu. - Nie ma nic złego w odejściu Rachimowej. To nie jest poważna strata. Nie jest liderką rosyjskiej drużyny i trudno jej przebić się na pozycję lidera - skomentował Dmitrij Swiszczew, przewodniczący Komisji ds. Kultury Fizycznej i Sportu. Teraz Rachimowa szerzej opowiedziała o kulisach tej decyzji.

"Po długich rozważaniach i rozmowach z zespołem oraz rodziną podjęłam decyzję o zmianie narodowości. Nie była to łatwa decyzja, ale uważam, że jest to właściwy krok dla mojej przyszłości w tenisie, zarówno pod względem zawodowym, jak i osobistym. Moja decyzja wynika z moich ambicji, celów zawodowych i tego, co moim zdaniem da mi największe szanse na rozwój jako sportowcowi" - pisze tenisistka na Instagramie. Jednocześnie zaznacza, że nie zapomni o Rosji.

"Chcę podkreślić, że zmiana nie oznacza zapomnienia o moich korzeniach ani utraty szacunku dla mojej poprzedniej drużyny i federacji. Z wdzięcznością patrzę na swoją przeszłość. Teraz jednak kieruję wzrok ku przyszłości - ku nowym możliwościom, nowym wyzwaniom i nowym celom. Mam nadzieję, że pozostaniecie ze mną w tym nowym rozdziale mojej podróży" - dodała Rachimowa.

Rachimowa ma na koncie osiem tytułów w turniejach rangi ITF i dwa rangi WTA 125 - konkretnie w Guadalajarze oraz Angers. Uzbeczka triumfowała także w dziesięciu turniejach deblowych. Rachimowa rywalizowała z Igą Świątek w pierwszej rundzie US Open w 2024 r. Wtedy jednak przegrała 4:6, 6:7 (6).

Rosja nie będzie płakać po Rachimowej. "To dla niej dobra opcja"

Federacja Uzbekistanu nie ukrywała swojego zadowolenia z rozpoczęcia współpracy z Rachimową.

- Dołączenie Kamilli do naszej reprezentacji to wydarzenie o historycznym znaczeniu. Udowodniła już, że jest silną, waleczną tenisistką, zdolną grać na równych zasadach z najlepszymi tenisistkami świata. Z radością witamy ją w naszej drużynie i jesteśmy przekonani, że odniesie wspaniałe zwycięstwa, zajdzie daleko i ustanowi nowe rekordy pod flagą Uzbekistanu - mówił Sador Kamilow, sekretarz generalny uzbeckiej federacji.

- Jeśli Uzbekistan otworzy przed nią nowe możliwości, to dlaczego nie? Zwłaszcza że Rachimowa ma uzbeckie korzenie i rodzinne tradycje. To dla niej dobra opcja. To normalny proces migracji sportowców z jednego kraju do drugiego, czy to z powodów rodzinnych, czy zawodowych - dodał Swiszczew.

