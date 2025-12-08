Nagle pojawiło się nazwisko Świątek. Sabalenka nawet się nie zawahała

Aryna Sabalenka, Naomi Osaka, Nick Kyrgios i Ben Shelton wzięli udział w meczach pokazowych Atlanta Cup. Białorusinka pokonała 2:1 reprezentantkę Japonii, a Amerykanin rozbił Australijczyka 2:0. W rywalizacji biorą udział także inni zawodnicy.

REKLAMA

Zobacz wideo Jaką Igę Świątek zobaczymy w 2026? Jej trener zapowiada zmiany

Sabalenka i Kyrgios dostali pytanie o Igę Świątek. Tak zareagowali

Tenisiści wzięli także udział w grze "Naughty or nice?" - czyli "Grzeczny czy niegrzeczny". Wymieniano nazwiska zawodników, a czwórka musiała wybrać, czy oni - ich zdaniem - są "grzeczni", czy "niegrzeczni".

W pewnym momencie wymieniono nazwisko Igi Świątek. Shelton i Osaka bez zastanowienia wybrali opcję "miła". Aryna Sabalenka musiała dokładnie obejrzeć kartkę, by wybrać. Ostatecznie postawiła na opcję "nice". - Bardzo miła. Za miła - reagowali tenisiści.

Inaczej zachował się Nick Kyrgios, który przez wielu jest nazywany jej "hejterem". Wybrał opcję "niegrzeczna", po czym zmienił ją jednak na "grzeczna".

Zobacz też: Tak organizatorzy Wimbledonu potraktowali Igę Świątek

Shelton zaśmiał się i zapytał: "Co ty robisz?". Australijczyk tylko się zaśmiał, podobnie jak reszta tenisistów.

Sabalenka zmierzy się z Kyrgiosem

Niedawno Nick Kyrgios zamieścił na Instagramie zdjęcie z Aryną Sabalenką, na którym tenisiści robią głupie miny. Post został podpisany "Grzeczny czy niegrzeczny?" - nieco spojlerując "wyzwanie", w którym wzięli udział. Na wpis zareagowała też Białorusinka, która napisała: "Wybrałeś najlepsze zdjęcia, lol. Zdecydowanie niegrzeczni" - czytamy.

Jakiś czas temu poinformowano, że liderka rankingu WTA zmierzy się w meczu pokazowym z Nickiem Kyrgiosem w "Battle of the Sexes", czyli "Bitwie płci". Do rywalizacji miało dojść w 2026 roku, ale zostało ono przeniesione na grudzień 2025 roku. Mecz rozegrany zostanie w Dubaju.