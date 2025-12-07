Tak organizatorzy Wimbledonu potraktowali Igę Świątek

Kibice Igi Świątek (2. WTA) odliczają już dni do nowego roku i początku sezonu. Najlepsza polska tenisistka sezon 2025 zakończyła dobrym bilansem: 65 zwycięstw i 17 porażek. Tylko dobrym, bo tyle porażek Polka ostatni raz miała w sezonie 2019 (wtedy też 34 wygrane). 24-letnia tenisistka w tym sezonie wygrała trzy turnieje: Cincinnati, Seul i niespodziewanie Wimbledon oraz była też w finale imprezy w Bad Homburg.
Właśnie od organizatorów Wimbledonu Iga Świątek dostała piękny prezent mikołajkowy. Sześciokrotna zwyciężczyni turniejów wielkoszlemowych (cztery razy Roland Garros, raz Wimbledon i raz US Open) pochwaliła się nim w mediach społecznościowych. Świątek otrzymała album ze swoimi zdjęciami z meczów na Wimbledonie. Polka była bardzo zadowolona z tego upominku.
"Nie ma tu niczego wymyślnego i błyskotliwego. To ja z niesamowitym prezentem od Wimbledonu. No cóż, poza ręcznikami oczywiście. Jestem wdzięczna" - napisała Świątek.
- Dostałam ten niesamowity prezent od Wimbledonu. Pomoże mi zachować te wspomnienia. Jest dość ciężki. To z pewnością są najlepsze momenty z 2025 roku - mówiła, gdy otwierała album.
Prezent Igi Świątek można zobaczyć w linku poniżej.
Świątek teraz odpoczywa i m.in. kilka tygodni temu była na Mauritiusie. Ostatni raz Polkę można było zobaczyć na korcie 16 listopada, podczas meczu Billie Jean King Cup, w którym Biało-Czerwone zmierzyły się z Rumunią.
Już w styczniu Świątek czeka bardzo ważna impreza - wielkoszlemowy Australian Open, którego jeszcze nigdy nie wygrała w swojej karierze. Jej najlepszy wynik w tym turnieju to dwa razy półfinał - w latach 2022 i 2025. Turniej główny na kortach twardych w Melbourne odbędzie się w dniach 18 stycznia - 1 lutego. Kwalifikacje ruszą 12 stycznia.
Rok temu Australian Open wygrała Amerykanka Madison Keys (7. WTA), w finale pokonując 6:3, 2:6, 7:5 Białorusinkę Arynę Sabalenkę (1. WTA). Świątek odpadła wtedy w półfinale, przegrywając po pasjonującym meczu z Keys 7:5, 1:6, 6:7 (8:10).