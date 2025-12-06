Rywalka Świątek nagle ogłosiła ws. końca kariery. "Pożegnanie"

Z tą tenisistką Iga Świątek grała aż sześć razy w karierze. Mowa o Soranie Cirstei z Rumunii, która aktualnie jest notowana na 43. miejscu w rankingu WTA. Ich ostatni pojedynek odbył się we wrześniu tego roku w drugiej rundzie turnieju WTA 500 w Seulu. Wtedy Świątek wygrała 6:3, 6:2. Teraz Cirstea ogłosiła ważną informację w mediach społecznościowych.

Rywalka Świątek ogłosiła. To będzie jej ostatni sezon w karierze

Przyszły sezon będzie ostatnim w karierze Cirstei. Rumunka ogłosiła tę decyzję w oświadczeniu, które opublikowała na Instagramie.

"Kocham tenis. Kocham dyscyplinę, rutynę, ciężką pracę. Rywalizacja i adrenalina napędzają moją duszę. Ale jak wszystko w życiu, to też musi się kiedyś skończyć. W przyszłym roku minie 20 lat, odkąd jestem zawodową tenisistką. Nigdy nie spodziewałam się, że będę rywalizowała tak długo, ale ostatnie kilka lat było dla mnie najszczęśliwszym okresem na korcie. To właśnie one sprawiły, że nie poddałam się" - pisze Cirstea.

"Mimo to zdecydowałam, że rok 2026 będzie moim ostatnim rokiem w tourze. Kiedy coś tak bardzo kochasz, nie jest łatwo powiedzieć: żegnaj. Na razie jednak nie jest to pożegnanie, a raczej: do zobaczenia jeszcze raz. Wciąż mam wiele rzeczy, które chcę poprawić, mam cele i ambicje, więc mam nadzieję, że w przyszłym roku uda mi się osiągnąć niektóre z nich i zakończyć tę wspaniałą karierę w dobrym stylu i na moich warunkach. Dziękuję tenisie, będę Ci na zawsze wdzięczna. Dziękuję wszystkim za bezwarunkowe wsparcie" - dodała Rumunka.

Na wpis Cirstei na Instagramie zareagowała m.in. Elena-Gabriela Ruse (69. WTA), Caroline Garcia, Harriet Dart (113. WTA), Belinda Bencić (11. WTA), Lucie Safarova (574. WTA) czy Anastazja Pawluczenkowa (47. WTA).

Tylko dwa razy w karierze Cirstea dotarła do ćwierćfinału turnieju wielkoszlemowego. Rumunka dokonała tego na French Open (2009) oraz US Open (2023). Łącznie Cirstea wygrała trzy turnieje WTA, z czego ostatni w sierpniu tego roku w Cleveland, gdy pokonała 6:2, 6:4 w finale Ann Li.

