Rosyjska skandalistka porzuciła Rosję i podpaliła cały internet! "W co ona gra?"

24-letnia Anastazja Potapowa to jedna z najbardziej kontrowersyjnych tenisistek w światowym tourze. Rosjanka znana jest ze skandali oraz z otwartego popierania reżimu Władimira Putina. Kilka dni temu wybuchła sensacyjna informacja, że Potapowa zdecydowała się porzucić Rosję i grać dla reprezentacji Austrii. "Z radością informuję, że mój wniosek o nadanie obywatelstwa został przyjęty przez rząd Austrii" - napisała w mediach społecznościowych.

Burza w sieci po wpisie Potapowej

"Z radością informuję wszystkich, że mój wniosek o nadanie obywatelstwa został przyjęty przez rząd austriacki. Austria to kraj, który kocham, jest niezwykle gościnny i czuję się w nim jak w domu. Uwielbiam przebywać w Wiedniu i nie mogę się doczekać, aby uczynić go moim drugim domem. W związku z tym z dumą ogłaszam, że od 2026 r. będę reprezentować moją nową ojczyznę, Austrię, w profesjonalnej karierze tenisowej" - dodała we wpisie Potapowa.

Nie byłoby w tym wpisie nic dziwnego, gdyby nie fakt, że identyczny dała inna Rosjanka Daria Kasatkina, która od marca tego roku reprezentuje Australię. Potapowa we wpisie zmieniła tylko państwo Australię na Austrię i Melbourne na Wiedeń oraz rok.

Takie zachowanie sprawiło, że w sieci rozpętała się burza. "W co gra Anastasia Potapova?" - napisał w serwisie X Z kortu - informacje tenisowe.

"Może ona też do Australii idzie, ale jej się pomyliło z Austrią? Taki błąd na świecie podobno się zdarza, że ludzie mylą oba kraje" - skomentował Dominik Senkowski, dziennikarz Sport.pl.

"Nie wiem, w co gra, ale na pewno w koszulce Spartaka Moskwa", "Mają tego samego PRowca", "W nic nie gra, po prostu nie chciało jej się samej wymyślać, więc skopiowała od koleżanki", "Ironią tej całej sytuacji jest to, że na starcie kariery Potapova była mocno wspierana przez rosyjską federację tenisową kosztem... Rybakiny. To był główny powód, że Ryba zmieniła obywatelstwo na Kazachskie, bo nie mogła wtedy związać końca z końcem" - to inne komentarze.

Na zamieszanie zareagowała też sama Daria Kasatkina. "Na swoim profilu w serwisie X jedynie emotikonem trupiej czaszki i dopiskiem "I nie, nie jesteśmy z tej samej agencji". "Może obie użyłyście sztucznej inteligencji" — odpisał jeden z użytkowników. "Może nie" — wprost podsumowała tenisistka" - pisze Przegląd Sportowy.

Potapowa jest na 51. pozycji w rankingu WTA. Najwyżej sklasyfikowana była w czerwcu 2023 roku - na 23. miejscu. W swojej karierze wygrała trzy turnieje: Stambuł (2022), Linz (2023), Kluż-Napoka (2025). W turnieju wielkoszlemowym jej najlepszy wynik to IV runda Rolanda Garrosa (2024).

Potapowa w tym sezonie miała bilans: 24 zwycięstwa i 18 porażek.