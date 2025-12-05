Świątek wygra ten turniej! Już są tego pewni. "Trudno będzie ją zatrzymać"

- To był skomplikowany sezon, ale na końcu mogę powiedzieć, że udany. Myślę, że wygranie Wimbledonu sprawiło, że ten sezon stał się superwyjątkowy i wspaniały. Postawiłabym go nad każdym innym. Sezon miał swoje wzloty i upadki, jeśli chodzi o wyniki - mówiła Iga Świątek na jednej z konferencji prasowych, podsumowując sezon 2025. W nim Świątek wygrała wielkoszlemowy Wimbledon, a także turnieje WTA w Cincinnati oraz Seulu.

Świątek wygra Australian Open? "Trudno będzie ją zatrzymać"

Na oficjalnej stronie Australian Open pojawił się artykuł, w którym autor przekonuje, że Świątek może wygrać pierwszy turniej wielkoszlemowy w przyszłym sezonie.

"Dla Świątek warunki nie będą stanowiły problemu, biorąc pod uwagę, że świetnie radzi sobie zarówno na wolnych, jak i na szybkich kortach twardych. Będzie miała również solidne przygotowania do United Cup. Trudno będzie ją zatrzymać. Jest perspektywa Wielkiego Szlema w karierze, co musi być kuszące dla mistrzyni tak zmotywowanej i zaciętej jak Świątek" - czytamy w opublikowanym tekście.

Autor zwraca też uwagę na to, że Świątek wygrała 83 proc. meczów w historii rywalizacji w turniejach wielkoszlemowych. W ostatniej edycji Australian Open Świątek dotarła do półfinału, ale tam przegrała w trzech setach z Madison Keys, a więc późniejszą triumfatorką.

"Ta niewielka porażka z Keys, a następnie sezon rozwoju zawodowego i historycznych osiągnięć, mogą zapewnić Idze ostateczny sukces, gdy wróci na Australian Open 2026. Choć wielu martwiło się tym pozornym pogorszeniem, niewiele brakowało Świątek do tego stratosferycznego poziomu, który utrzymywała przez większą część trzech poprzednich lat" - dodaje autor.

Do tej pory dziesięć tenisistek zdobyło klasycznego Wielkiego Szlema w swojej karierze. W tym gronie była Margaret Court, Serena Williams, Steffi Graf, Chris Evert, Martina Navratilova, Billie Jean King, Maureen Connolly, Doris Hart, Maria Szarapowa oraz Shirley Fry.

