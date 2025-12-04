Irytowała Świątek, a teraz zszokowała całą Rosję. "Z dumą ogłaszam"

- Nie powinna w takich czasach pokazywać swoich poglądów w ten sposób. Nawet jeśli jest fanką tej drużyny. Porozmawiałam o tym z WTA - tak Iga Świątek zareagowała na zachowanie Anastasiji Potapowej w 2023 roku. Co zirytowało Polkę? Ano fakt, że Rosjanka paradowała podczas Indian Wells w koszulce Spartaka Moskwa, drużyny wykluczonej z międzynarodowej rywalizacji z powodu wojny w Ukrainie. Ba, poszła nawet na mecz tej drużyny i była jedną z gwiazd. - Potępiła mnie, ale jej skargi mnie ani ziębią, ani grzeją! - odpowiadała Potapowa. Uznawano ją za jedną z popleczniczek rosyjskiego dyktatora. Tym bardziej może dziwić zaskakująca decyzja 24-latki.

Anastasija Potapowa ogłasza. Austria jej nowym domem

W czwartkowy poranek Potapowa przekazała na Instagramie bardzo ważną, a zarazem całkowicie niespodziewaną wiadomość. Okazuje się, że Rosjanka postanowiła zmienić obywatelstwo. Nie będzie już więcej grała dla ojczyzny. Pod czyimi auspicjami będzie teraz rywalizować? "Z radością informuję, że mój wniosek o nadanie obywatelstwa został przyjęty przez rząd Austrii" - napisała i wyjaśniła, co skłoniło ją do podjęcia takiej decyzji.

"Austria to miejsce, które kocham, jest niesamowicie przyjazne. To także miejsce, w którym czuję się jak w domu. Kocham przebywać w Wiedniu i już nie mogę się doczekać, kiedy ta stolica stanie się moim drugim domem. Dlatego też z dumą ogłaszam, że od nadchodzącego roku będę reprezentowała moją nową ojczyznę, czyli Austrię, w zawodowej karierze" - dodawała.

Nie tylko Potapowa. Rodaczki także "zdradziły" Rosję

To kolejna rosyjska tenisistka, która zmieniła obywatelstwo w ostatnich miesiącach. Na podobny ruch zdecydowały się m.in. Daria Kasatkina, która na swoją nową ojczyznę wybrała Australię, czy Marija Timofiejewa. Jej wybór padł na Uzbekistan. Przed laty o nowe obywatelstwo postarała się też Jelena Rybakina i obecnie gra dla Kazachstanu, odnosząc spore sukcesy.

Potapowa zajmuje obecnie 51. lokatę w rankingu WTA. Najwyżej w karierze klasyfikowana była na 23. miejscu - czerwiec 2023. Na koncie ma trzy wygrane turnieje rangi WTA, z czego jeden w tym sezonie - triumfowała na początku lutego w Rumunii. Rok 2025 był dla niej jednak dość trudny i naznaczony kontuzjami.