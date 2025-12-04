Niewiarygodne, co spotkało rywalkę Świątek. Natychmiast rozpętała się burza

Marketa Vondrousova w 2023 roku osiągnęła największy sukces w karierze, wygrywając wielkoszlemowy Wimbledon. Ponadto może też pochwalić się finałem oraz trzema ćwierćfinałami w imprezach tej rangi. W jej karierze pojawiło się sporo kontuzji, które hamowały jej rozwój. W tym sezonie wygrała jeden turniej, triumfując na kortach trawiastych w Berlinie.

Vondrousova grzmi. "Zasady powinny obowiązywać wszystkich"

Vondrousova postanowiła pokazać w mediach społecznościowych kontrowersyjną sytuację. Opisała przebieg badania antydopingowego, które jak się okazało, nie odbyło się w wyznaczonej wcześniej godzinie. Czeszka nie kryła oburzenia.

"Każdego dnia musimy być w domu przez jedną konkretną godzinę na kontrolę antydopingową. Szanuję tę zasadę - każdego dnia. Dziś jednak tester pojawił się o 20:15 i powiedział mi, że mój zadeklarowany czas nie ma znaczenia i że muszę zostać przetestowana natychmiast. Gdy zwróciłam uwagę, że to jest poza moim oknem testowym i stanowi poważną ingerencję w moją prywatność, usłyszałam: Tak wygląda życie profesjonalnego sportowca" - podkreśliła na Instastories.

"Czy to normalne, że kontrolerzy dopingu siedzą w naszych salonach wieczorem i czekają, aż pójdziemy się wysikać? Tu nie chodzi o unikanie testów, tu chodzi o szacunek. Szacunek dla zasad, których przestrzegamy, oraz dla prywatnego życia, do którego mamy prawo po długim dniu treningu i rywalizacji. Zasady powinny obowiązywać wszystkich. Nawet tych, którzy je egzekwują" - dodała.

Sporo komentarzy po wpisie Vondrousovej

Słowa czeskiej tenisistki są cytowane na różnych portach społecznościowych. Większość osób zgadza się z jej zdaniem, pisząc, że działania kontrolerów antydopingowych potrafią być nieludzkie. Niektórzy jednak przekonują, że Vondrousova, wchodząc w świat profesjonalnego sportu, wiedziała doskonale o tym, co może być związane z badaniami antydopingowymi.

Czeszka przy swoim wpisie oznaczyła federacje WTA i ITF, licząc na pomoc w sprawie. Trudno powiedzieć, czy organizacje zabiorą głos w tej sprawie.

Vondrousova zajmuje obecnie 34. miejsce w światowym rankingu. W trakcie kariery zagrała w siedmiu finałach imprez WTA w grze pojedynczej. Wygrała trzy z nich. W 2021 roku podczas igrzysk olimpijskich w Tokio sięgnęła po srebro w singlu.