Niewiarygodna akcja Huberta Hurkacza! To może być zagranie roku

27 - zaledwie tyle spotkań w tym roku zagrał Hubert Hurkacz (73. ATP). Po raz ostatni można go było zobaczyć na korcie w turnieju tenisowym w czerwcu w imprezie w holenderskim mieście 's-Hertogenbosch. Wtedy pokonał 7:6, 6:4 Hiszpana Roberto Bautistę Aguta. Potem Polak pauzował z powodu kontuzji kolana.

Co za akcja Huberta Hurkacza! Jest w "10" najpiękniejszych na świecie w tym roku

Zanim Hubert Hurkacz zagrał w Holandii, miał przeciętne pierwsze pół roku. Polak dobrze może wspominać United Cup, czyli międzynarodowy turniej tenisa, rozgrywany na przełomie roku w dwóch australijskich miastach. Polacy dotarli do finału, w którym zmierzyli się z USA. Hurkacz po pasjonującym starciu przegrał z Taylorem Fritzem 4:6, 7:5, 6:7.

Właśnie podczas tego pojedynku Hurkacz popisał się niesamowitym zagraniem. Po jego serwisie doszło do wymiany. Polak w pewnym momencie zagrał bekhend wzdłuż linii i pobiegł do siatki. Fritz zdążył do piłki, w biegu odbił ją slajsem z końcowej linii i niemal minął Polaka. Niemal, bo Hurkacz zrobił szpagat i już prawie leżąc, odbił piłkę tuż za siatkę. Amerykanin nie zdążył do niej dobiec i skutecznie odegrać.

- Niewiarygodne - krzyknął natychmiast głośno komentator meczu. "To było tak dobre, jak to tylko możliwe. Czysta magia" - skomentował profil Tennis TV w serwisie X, na którym zamieszczono wideo z akcją.

Zagranie Hurkacza zostało uznane za najpiękniejsze w styczniu. Teraz akcja Polaka ma szansę być najpiękniejszą w całym 2025 roku. Oprócz niego nominowani są: Amerykanin Tommy Paul (za akcję w turnieju w Dallas), Bułgar Grigor Dimitrov (Indian Wells), Hiszpan Carlos Alcaraz (Monte Carlo), Serbowie Novak Djoković (Genewa) i Hamad Medjedovic (Mallorca), Bośniak Damir Dzumhur (Umag), Brytyjczycy Julian Cash (Toronto) i Cameron Norrie (Paryż), Chińczyk Shang Juncheng (Pekin).

W sumie jest 10 kandydatur do najpiękniejszego zagrania roku.

Głosować na Huberta Hurkacza można tutaj.

"To był kawał świetnej gry ze strony Huberta Hurkacza, ale nie wystarczył. Po przegranej Igi Świątek spoczywała na nim rola tego, który w finale United Cup miał podać Polsce butlę z tlenem. Tyle że zabrał ją Taylor Fritz, który wygrał po widowiskowym meczu 6:4, 5:7, 7:6 i zapewnił triumf USA. Hurkacz, niestety, na samym końcu się nieco pogubił. Na pocieszenie zostanie mu akcja, która może być wizytówką" - pisała po tym meczu Hurkacza Agnieszka Niedziałek, dziennikarka Sport.pl.