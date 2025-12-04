Potwierdziły się doniesienia ws. Igi Świątek

Trzy tytuły, w tym jeden wielkoszlemowy, drugie miejsce w rankingu WTA na koniec sezonu, 64 wygrane mecze - to najważniejsze informacje o występach Igi Świątek w sezonie 2025. To był pierwszy pełny rok najlepszej polskiej tenisistki pod wodzą Wima Fissette'a. Kolejne sukcesy mają oczywiście wpływ na zarobki 24-latki. Portal sportico.com przedstawił ranking najlepiej opłacanych sportsmenek na świecie i Świątek przegrywa tylko z Coco Gauff i Aryną Sabalenką. Jednocześnie u raszynianki widać małą rozbieżność pomiędzy kwotą z nagród za turnieje, a przychodami sponsorskimi.

Zobacz wideo Jaką Igę Świątek zobaczymy w 2026? Jej trener zapowiada zmiany

Tenis zdominował ranking. Tak wygląda sytuacja Świątek

Sportico.com obliczył, że Świątek zarobiła w 2025 roku 23,1 mln dolarów. W rubryce nagrody umieszczono kwotę 10,1 mln dol., a z kontraktów reklamowych i innych rzeczy Polka miała otrzymać łącznie 13 mln dol.

Pierwsza w zestawieniu Coco Gauff na korcie zainkasowała 8 mln, ale już poza nim aż 23 mln, co daje 31 mln dolarów. Tuż za nią plasuje się Aryna Sabalenka, u której obie składowe wliczane do rankingu są takie same (dwa razy po 15 mln dol.).

Ogółem tenis zdominował ranking. W pierwszej dziesiątce pojawiło się aż siedem przedstawicielek tej dyscypliny sportu. Poza wskazaną wcześniej trójką w tym gronie mamy: Qinwen Zheng (5. miejsce), Madison Keys (8.), Jelenę Rybakinę (9.) i Naomi Osakę (10.).

Zerkając na inne sporty, dla niektórych zaskoczeniem może być natomiast bardzo wysoka 4. pozycja zawodniczki narciarstwa dowolnego. Mowa o 22-letniej Eileen Gu, która zainkasowała 23 mln dolarów. Prawie cała ta kwota pochodzi z kontraktów reklamowych.

Świątek rusza po więcej

Autorzy zestawienia podkreślają, że tenis jest sportem, w którym zarobki zawodniczek za występy w danych turniejach są porównywalne do mężczyzn. Owszem nie działa to tak samo przy okazji każdej imprezy, lecz np. w zmaganiach wielkoszlemowych nagrody są takie same.

Niebawem startuje kolejny sezon, a w nim Świątek może przejść do historii tenisa. Jeśli wygra Australian Open, to skompletuje Karierowego Wielkiego Szlema. Turniej w Melbourne odbędzie się w dniach 18 stycznia - 1 lutego.