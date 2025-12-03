6 - tyle tytułów wielkoszlemowych ma Iga Świątek (2. WTA). W ostatnim sezonie do czterech tytułów Roland Garros (2020, 2022-2024) oraz jednego US Open (2022) Polka dołożyła triumf w Wimbledonie. Przez to na początku przyszłego roku stanie przed szansą na wiekopomne osiągnięcie.

REKLAMA

Zobacz wideo Jaką Igę Świątek zobaczymy w 2026? Jej trener zapowiada zmiany

Iga Świątek walczy o gigantyczny sukces. Rosjanin wydał werdykt

Mowa o Karierowym Wielkim Szlemie, czyli wygraniu wszystkich najbardziej prestiżowych turniejów w trakcie kariery. W nadchodzącym sezonie realne szanse na to będzie miało troje tenisistów: w tourze WTA Świątek (brakuje jej Australian Open), a w tourze ATP Carlos Alcaraz (1. ATP, drugi raz z rzędu, od 2024 r. brakuje mu tylko AO) i Jannik Sinner (2. ATP, brakuje mu RG). Teoretycznie w grze jest też Stan Wawrinka (157. ATP), któremu brakuje tylko Wimbledonu, lecz 40-latek nie będzie faworytem.

Czy Polce, Hiszpanowi i Włochowi uda się osiągnąć cel? O tym mówił Karen Chaczanow (18. ATP), wicemistrz olimpijski z Tokio. - Czy im się uda? Zobaczymy. Czas pokaże. Mają duże szanse - ocenił w rozmowie z rosyjskim portalem championat.com.

Iga Świątek ma dodatkową motywację na Australian Open

Świątek wspomniała, że bardzo chciałaby wygrać w Melbourne, bowiem dobrze się tam czuje, a i tamtejsze korty twarde wydawały się dla niej bardziej przyjazne niż londyńska trawa - jednak na razie nie przeszła tam półfinału. W Australii nieco gorzej idzie Alcarazowi, który nigdy nie przebrnął tam ćwierćfinału. Najbliżej Karierowego Wielkiego Szlema był Sinner - miałby go, gdyby pokonał hiszpańskiego wielkiego rywala w tegorocznym finale w Paryżu.

Sprawdź także: To ona zdetronizuje Świątek i Sabalenkę? Włoszka nie ma wątpliwości

Wielka szansa dla Igi Świątek i Carlosa Alcaraza już niebawem. Pierwszym przyszłorocznym turniejem wielkoszlemowym będzie Australian Open, które wystartuje 18 stycznia i potrwa do 1 lutego.

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU