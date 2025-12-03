Sabalenka numerem jeden, a tu taki głos ws. Świątek. "Całkowicie zmieniła narrację"

Od 20 października 2024 r. Aryna Sabalenka jest liderką światowego rankingu. Choć Iga Świątek starała się wyprzedzić Białorusinkę przez cały sezon, to ta sztuka się nie udała. W tym sezonie Sabalenka wygrała turniej w Brisbane, Miami, Madrycie, a także wielkoszlemowy US Open. Poza tym Białorusinka dotarła do finałów Australian Open, Indian Wells, WTA Finals, French Open, a także do finału turnieju w Stuttgarcie. Świątek wygrała Wimbledon, a także turnieje w Cincinnati i Seulu. Czy można jednoznacznie stwierdzić, która z nich miała lepszy sezon?

Sam Querrey, były amerykański tenisista, podsumował wyniki Sabalenki i Świątek w podcaście "Nothing Major Show". Jego zdaniem Polka ma za sobą lepszy sezon od aktualnej liderki światowego rankingu.

- Dla mnie Świątek miała lepszy sezon. Zawsze mówiliśmy o tym, jak dominowała na mączce, ale na trawie jest beznadziejny i nigdy nie da rady na Wimbledonie. A w tym roku wygrała Wimbledon i całkowicie zmieniła tę narrację. Wygrała też w Cincinnati, gdzie korty historycznie są dość szybkie i twarde, więc mam wrażenie, że teraz, kiedy mówisz o jej grze, to stwierdzasz, że potrafi wygrać na każdej nawierzchni - powiedział.

Zupełnie inaczej twierdzi Amerykanin Steve Johnson. - Aryna grała od początku do końca. Była numerem jeden na świecie. Przegrała kilka finałów, ale była tematem rozmów na każdym turnieju. Finał w Australii, finał we Francji, półfinał Wimbledonu, wygrany US Open, finał na koniec roku. Była jedynką na koniec roku. Prawdopodobnie mogła jeszcze zdobyć kilka ważnych tytułów, ale i tak to był niesamowity rok, w którym zdominowała żeńskie rozgrywki - stwierdził brązowy medalista IO w Rio de Janeiro.

Dawniej wokół Querreya było głośno, ponieważ uzyskał pozytywny wynik testu na koronawirusa, kiedy to przebywał w Rosji. Amerykanin wtedy uciekł z kwarantanny, kiedy brał udział w turnieju ATP 500 w Sankt Petersburgu. Za ucieczkę groził mu trzyletni zakaz rywalizacji w turniejach ATP, ale skończyło się na grzywnie w wysokości 20 tys. euro.

