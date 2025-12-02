Gruchnęły niezwykłe wieści ws. Sereny Williams. Natychmiast zareagowała

2 września 2022 roku kibiców tenisa na całym świecie dopadł wielki żal. Właśnie wtedy bowiem Serena Williams, aż 23-krotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych zagrała ostatni w karierze mecz w singlu. Kilka dni wcześniej ogłosiła oficjalnie zakończenie kariery. Amerykanka przegrała wtedy 5:7, 7:6, 1:6 w III rundzie US Open z Australijką Ajlą Tomljanović (84. WTA).

Serena Williams chce wrócić do gry

Teraz sensacyjne wieści w sprawie powrotu do gry Sereny Williams przekazał znany i ceniony dziennikarz Ben Rothenberg w serwisie Bounces.

"Najnowsze wiadomości: Serena Williams przygotowuje się do powrotu do tenisa" - to tytuł jego artykułu.

Serena Williams złożyła wniosek o przywrócenie do tenisa i ponowne zgłoszenie się do tenisowego programu antydopingowego, co ma umożliwić jej powrót do rywalizacji w 2026 roku.

"23-krotna mistrzyni turniejów wielkoszlemowych złożyła dokumenty, które umożliwiają jej powrót do zawodowego tenisa w 2026 roku. Nie jest jeszcze jasne, kiedy Serena oficjalnie złożyła wniosek o przywrócenie do touru, ale pojawiła się ponownie po kilku latach nieobecności w dokumencie z października 2025 roku, w którym wymieniono zawodniczki znajdujące się w zarejestrowanej grupie testowej ITIA" - dodaje dziennikarz.

Rothenberg zdradził też, że Serena Williams do tenisa chciała wrócić już w ubiegłym roku.

"Bounces może również ekskluzywnie donieść, że Serena rozważała możliwość powrotu jeszcze wcześniej. Po raz pierwszy starała się o przywrócenie w sierpniu ubiegłego roku, na kilka tygodni przed tegorocznym US Open. Miała zagrać debla z Venus" - dodaje. Wtedy jednak nie udało jej się wrócić do gry.

W tym roku pojawiły się też plotki, że Serena Williams może wrócić do tenisa. Czterokrotna złota medalistka igrzysk olimpijskich (raz w singlu i trzy razy w grze podwójnej) zabrała głos na ten temat trzy miesiące temu. - Nie wiem, czy mam dość próśb o powrót do tenisa. Nie słyszę o tym i nie słucham opinii. W pewnym sensie się wyciszyłam ze wszystkiego. Myślę, że część mnie zawsze będzie tęsknić za tenisem, bo kiedy robisz to samo przez całe życie, a potem budzisz się pewnego dnia i nie jest to już twoim celem, to jest to ogromna zmiana - powiedziała Serena Williams dla "The Tennis Gazette".

W lipcu tego roku na temat powrotu Sereny Williams do światowego touru wypowiedziała się jej siostra - Venus.

- Jedyną rzeczą, która sprawiłaby, że będzie jeszcze lepiej, byłaby obecność Sereny tutaj. Wszystko robiłyśmy razem, więc tęsknię za nią. Ona może zrobić sobie sześciomiesięczną przerwę i nadal grać bezbłędnie. Takiego talentu nie da się nauczyć. Ona jest po prostu tak dobra - przyznała Venus Williams przed turniejem w Waszyngtonie.

Jedno jest pewne - gdyby Serena Williams wróciła w przyszłym roku do tenisa, byłoby to wielkie wydarzenie. Jednak radość i poruszenie wśród kibiców nie trwało zbyt długo, bowiem we wtorek o godz. 20:58 Amerykanka zamieściła wymowny wpis. "O rany, ludzie, nie wracam. To istne szaleństwo" - napisała, potwierdzając, iż jej powrót wywołał gigantyczne poruszenie.

