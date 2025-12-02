Tak wspomina pracę z Djokoviciem. "To było żenujące"

Murray i Djoković zagrali przeciwko sobie wiele niezapomnianych spotkań. Pierwszy najmilej zapewne wspomina prawie pięciogodzinny bój w finale US Open 2012, który rozstrzygnął na swoją korzyść, a także wygraną 3:0 w finale Wimbledonu rok później. Za to drugi aż cztery razy pokonywał go w finale Australian Open, był też lepszy w decydującym o tytule meczu Ronalda Garrosa 2016.

Tak wyglądał pierwszy trening Murraya i Djokovicia. "Bardzo cierpiałem"

Szkot zakończył karierę po występie na igrzyskach olimpijskich w Paryżu, zaś cztery miesiące później, w listopadzie 2024 roku został ogłoszony trenerem Djokovicia. W rozmowie z The Tennis Podcast opowiedział, że ich współpraca rozpoczęła się dla Murraya koszmarnie, od wspólnej przebieżki, ten ledwo wytrzymał.

- Po sesji tenisowej jego trener przygotowania fizycznego powiedział: - "Novak wybierze się na długi, powolny bieg w parku, czy mógłbyś do niego dołączyć?". Pomyślałem sobie: "O mój Boże, nie biegałem, odkąd miałem jakieś 25 lat". Owszem, robiłem to na korcie, ale nigdy w ramach treningu. Ale to był mój pierwszy dzień w tej pracy, więc nie mogłem odmówić.

- Pamiętajcie, że nie byłem w świetnej formie od czasu, gdy skończyłem karierę. Trochę biegałem, ale niewiele. Powiedziałem im to, a oni powiedzieli, że nie mam się czego obawiać, bo to będzie spokojny bieg - kontynuował opowieść Murray.

Okazało się, że "spokojny bieg" omal nie wykończył 38-latka: - Novak biegał około 50 minut po parku. Było tam kilka wzniesień, tempo było bardzo wolne. Po około pięciu minutach poczułem skurcz w lewej łydce. Pomyślałem sobie: "O nie". Ale nie mogłem nic powiedzieć, bo to byłoby żenujące.

- Przebiegłem z nim te 50 minut. Bardzo cierpiałem. Kiedy skończyłem, powiedziałem do jego zespołu, że muszą mu pomóc. Czułem, że nie mogę przestać. Nie chciałem mu pokazać, że jestem kimś, z kim rywalizował od lat, a teraz po pięciu minutach ma problem, by ze mną trenować - zakończył Murray.

Murray i Djoković jako duet nie podbili jednak tenisowego świata. Ich współpraca trwała zaledwie sześć miesięcy. W jej trakcie Serb doszedł do ćwierćfinału Australian Open, ale wycofał się z niego z powodu kontuzji. Następnie przegrał finał Miami Open, po czym odpadł w pierwszych rundach czterech z pięciu kolejnych turniejów.

