Nowa rola wielkiej rywalki Świątek. "Zaskoczyła wszystkich"

Ons Jabeur w sierpniu skończyła 31 lat i w ciągu ostatnich sezonów należała do ścisłej czołówki światowego tenisa. Jest trzykrotną finalistą wielkoszlemowych turniejów singlistek, a także pierwszą zawodniczką z Afryki, która w erze Open awansowała do takiego finału. W lipcu tego roku zawiesiła karierę z powodu ciąży. "Przez ostatnie dwa lata dawałam z siebie wszystko tak bardzo, walcząc z kontuzjami i mierząc się z walką o najwyższe cele. Głęboko w środku nie czułam szczęścia na korcie od dłuższego czasu. Tenis to tak piękna dyscyplina, ale teraz potrzebuję zrobić krok w tył i postawić siebie na pierwszym miejscu. Móc odetchnąć, wyzdrowieć i odkryć ponownie radość z życia - pisała wówczas. Okazuje się jednak, że wróci do tenisa szybciej niż mogłoby się wydawać.

"Ons Jabeur zaskoczyła wszystkich, decydując się na powrót do ligi nie jako zawodniczka, ale jako mentorka młodej Turczynki Zeynep Sonmez. Dla tunezyjskiej mistrzyni rozpoczyna się nowy rozdział, ponieważ dołącza do ważnego projektu na sezon 2026" - napisał portal webdo.tn.

Warto dodać, że Jabeur podczas zawieszenia kariery zaszła w ciążę. Spodziewa się syna, który ma przyjść na świat w kwietniu przyszłego roku. Nie oznacza to jednak, że już po urodzeniu dziecka nie wróci na kort w roli zawodniczki.

Jabeur w 2022 roku dotarła do finału US Open. Przegrała w nim z Igą Świątek 2:6, 6:7(5). Łącznie aż siedem razy mierzyła się z Polką. Wygrała tylko dwukrotnie: w 2021 roku na Wimbledonie i w tym samym roku w Cinncinati.