2:6, 5:7. Świątek nie wiedziała, co się dzieje. "Najbardziej szokujący"

Iga Świątek (2. WTA) kilka tygodni temu zakończyła sezon w tourze WTA. Zdobyła trzy tytuły (Wimbledon, Cincinnati, Seul), a z 81 rozegranych spotkań singlowych wygrała 64 (79 proc.) i przegrała 17. O kilku z tych meczów było bardzo głośno.

Iga Świątek przeżyła szok. Ten mecz wspominają do dziś

Portal tennis365.com podsumował ostatnie kilkanaście miesięcy w kobiecym tenisie. Przygotowano kilka kategorii, a w każdej z nich dokonano jednego wyboru. Akurat w przypadku Polki nie są to najszczęśliwsze wskazania.

Jej mecz z Alexandrą Ealą w ćwierćfinale "tysięcznika" Miami wybrano bowiem największym zawodem (z perspektywy faworytki). "W 2025 roku w WTA Tour doszło do serii szokujących wyników, choć prawdopodobnie żaden nie był bardziej szokujący niż zaskakujące zwycięstwo Eali nad Igą Świątek w Miami" - oceniono.

"Sklasyfikowana poza pierwszą 130-tką rankingu Filipinka (była 140 - red.) zdecydowanie nie była faworytką w starciu z drugą tenisistką świata, jednak zaprezentowała się najlepiej w swojej karierze, pokonując byłą mistrzynię Miami Open w dwóch setach (2:6, 5:7 - red.)" - przypomniano.

Iga Świątek zagrała w "meczu roku". Niestety dla niej przegrała

Polka znalazła się w jeszcze jednej kategorii, choć nie do końca tak, jakby sobie życzyła. Jej przegrany półfinał Australian Open z Madison Keys (7:5, 1:6, 6:7(8-10), wybrano bowiem najlepszym meczem. "Ostatnie etapy czterech Wielkich Szlemów przyniosły w 2025 roku szereg niezapomnianych meczów, choć zacięte zwycięstwo Keys nad Świątek w Melbourne mogło być najlepszym ze wszystkich" - oceniono.

"Wyglądało na to, że Keys o włos straci szansę na oszałamiające zwycięstwo, ale Amerykanka obroniła piłkę meczową pod koniec, a następnie zaskoczyła Świątek w emocjonującym tie-breaku w ostatnim secie" - dodano. Amerykanka jest chyba ulubienicą serwisu, bowiem jej późniejszy triumf w AO (w finale pokonała 6:3, 2:6, 7:5 Arynę Sabalenkę) wybrano najlepszym momentem w całym sezonie.

Podsumowanie sezonu 2025 w tourze WTA wg tennis365.com

Najlepsza tenisistka: Aryna Sabalenka

Najlepszy mecz: wygrany półfinał Madison Keys z Igą Świątek w Australian Open

Najlepszy moment: triumf Madison Keys w Australian Open

Największy postęp: Amanda Anisimova

Wschodząca gwiazda: Victoria Mboko

Najlepszy trener: Risk Vleeshouwers

Największy zawód: wygrany ćwierćfinał Alexandry Eali nad Igą Świątek w Miami

Powrót roku: Belinda Bencic

Warta obserwowania: Linda Noskova

