Słowa Świątek niosą się po świecie. "Władze WTA nie będą zadowolone"

- Sezon jest długi, a w jego drugiej części zawodnicy są bardziej zmęczeni. Najtrudniejsza jest ta zmiana w Azji, bo czujesz, że sezon dobiega końca, ale wciąż musisz dać z siebie wszystko. Nie wiem, jak będzie wyglądała moja kariera za kilka lat. (...) Przepisy WTA sprawią, że to dla nas istne szaleństwo - mówiła Iga Świątek pod koniec października. Po raz kolejny narzekała na bardzo napięty terminarz WTA, który może prowadzić nie tylko do zbyt dużego przemęczenia, ale i zwiększyć podatność na kontuzje. Zresztą podobne zdanie w sprawie mają też inne zawodniczki, oprócz... Qinwen Zheng. Chinka wyraziła odmienną opinię, co spotkało się z ostrą reakcją kibiców.

Iga Świątek będzie miała problemy? "Władze WTA nie będą zadowolone"

Świątek wystosowała też jasne ostrzeżenie do WTA przed 2026 rokiem. - Planuję opuścić najpewniej dwa turnieje. Będą to te imprezy, w których wypadłam kiepsko. Pragnę wykorzystać ten czas na doskonalenie techniki - mówiła w rozmowie z "The Guardian". - Uważam, że pomoże mi to lepiej grać w warunkach stresowych, ponieważ ciało zapamięta właściwe ruchy i to, czego nauczyło się na treningu - dodawała.

I te słowa niosą się już po świecie. Dotarły nawet do Rumunii. Świątek ostrzegała WTA, a teraz media ostrzegają Polkę przed władzami tenisa. "Iga Świątek zapowiada bojkot: oświadczenie, które zirytuje zarząd WTA. (...) Władze WTA z pewnością nie będą zadowolone ze słów Polki. Co więcej, decyzja będzie miała dla niej poważne konsekwencje w kontekście rankingu, a także finansów, jeśli nie wywiąże się ze swoich zobowiązań" - czytamy na łamach sport.ro.

O co dokładnie chodzi? Tenisistki, podobnie jak i panowie, są zobowiązane do występu w ściśle określonej liczbie turniejów różnych rang w sezonie. Jeśli tego nie zrobią, a nie doskwiera im kontuzja, wówczas "mogą zostać ukarane grzywną lub zostaną im odjęte punkty". Jak zwracają uwagę dziennikarze, taką decyzję co Świątek podjął w minionym sezonie Carlos Alcaraz i został ukarany.

Czy Świątek i spółka wskórają coś u WTA?

Czy Polka, mimo grożących jej konsekwencji, pozostanie przy swojej decyzji? O tym przekonamy się niebawem. A może WTA pójdzie po "rozum do głowy" i zmieni nieco przepisy, by nie męczyć nadmiernie zawodniczek? - Rozmów jest dużo i większość osób zarządzających WTA zdaje sobie sprawę, że plan poszedł trochę w złą stronę. Kalendarz jest przesadzony. To jednak biznes, czyli umowy oraz licencje, i nie można tego ot tak odkręcić. Proces jest na pewno skomplikowany, a ja w niego nie wnikam - mówiła nie tak dawno Świątek.

Przed nią dość kluczowy sezon. W pierwszej połowie 2026 aż tak wielu punktów do obrony mieć nie będzie. Oczekiwano zdecydowanie więcej, ale w minionej kampanii Polka nie wywalczyła ani jednego tytułu na "mączce". Za to w drugiej części sezonu zagrała powyżej oczekiwań, szczególnie na trawie - wygrała Wimbledon, a potem dwa inne turnieje na nawierzchni twardej. Łącznie odniosła 65 zwycięstw, a 17 razy musiała uznać wyższość rywalek.