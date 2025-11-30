Powrót na stronę główną
4:6, 4:6. Świątek totalnie zaskoczona przez Gauff. "Ludzie mogli poczuć"
Już za kilka tygodni Iga Świątek rozpocznie sezon 2026. Czas podsumowań teoretycznie już minął, ale na jeszcze jedno zdobyli się dziennikarze zagranicznego portalu. Napisali o pierwszej porażce Polki w 2025 roku. Ich zdaniem to właśnie wtedy jej pogromczyni rozegrała swój najlepszy mecz minionej kampanii. "Występ przeciwko Świątek należy uznać za jeden z najbardziej kompletnych w jej karierze" - czytamy.
Iga Świątek ma za sobą dość solidny sezon. Zaskoczyła na trawie, bo nie dość, że awansowała do pierwszego finału na tej nawierzchni (WTA 500 w Bad Homburg), to później wygrała Wimbledon. Rozczarowała za to wcześniej, na "mączce", bo nie zdobyła ani jednego tytułu i wówczas mocno spadła w rankingu. Mimo wszystko rok zakończyła na drugiej lokacie. Bilans Polki? 65 zwycięstw i 17 porażek.

Iga Świątek "pomogła" Gauff. To był najlepszy mecz Amerykanki

Teraz o pierwszej przegranej Świątek w 2025 roku napisali dziennikarze thetennisgazette.com. Dlaczego? Chcieli wyróżnić jej pogromczynię. Ich zdaniem to właśnie w tym spotkaniu Coco Gauff pokazała się z najlepszej strony w całej kampanii. "Najlepszy mecz Amerykanki w tym sezonie" - czytamy. A mowa o finale United Cup z 5 stycznia. Wówczas Gauff wygrała 6:4, 6:4. Było to drugie zwycięstwo z rzędu i drugie w ogóle nad Polką. "Z kortu Świątek zeszła płacząc, bo po raz pierwszy w United Cup 2025 przegrała, walcząc dla Polski. W finale nasza gwiazda po prostu nie wytrzymała" - pisał Łukasz Jachimiak ze Sport.pl

"Ludzie naturalnie pomyślą, że finał Roland Garros [w którym Amerykanka pokonała Arynę Sabalenkę, przyp. red.] był najlepszym występem Gauff w 2025 roku, ale to nieprawda. Prawda jest taka, że jeszcze przed finałem w Paryżu był lepszy. (...) Zawodniczka z USA triumfowała nad Igą Świątek, a dwugodzinny pojedynek z punktu widzenia Gauff okazał się wspaniały" - pisała redakcja thetennisgazette.com. W kolejnych akapitach oceniła, co było tak niezwykłego w tym starciu.

"Gauff udowodniła, że jest w stanie dyktować warunki gry, będąc w obronie i doganiała piłki, które wydawały się pewne i zwycięskie dla Polki. To właśnie wtedy ludzie mogli poczuć, że Gauff przekroczyła granice. Niewykluczone, że właśnie ten mecz stał się katalizatorem bardzo owocnego roku 2025" - czytamy dalej. "Amerykanka zawsze była tenisistką, która była w stanie sprostać wielkim wydarzeniom, a ten występ przeciwko Świątek należy uznać za jeden z najbardziej kompletnych w jej karierze" - puentowali.

Sezon 2026 tuż tuż

Już wkrótce zostanie rozegrana kolejna edycja United Cup, a więc tzw. nieformalnych mistrzostw świata. I najpewniej wystąpią w niej m.in. Iga Świątek i Hubert Hurkacz. W grupie Polska zmierzy się z Niemcami i Holandią. Mecze rozegrane zostaną w Sydney. Impreza wystartuje 2 stycznia, a zakończy się dziewięć dni później. Będzie to jeden ze sprawdzianów dla 24-latki przed zbliżającym się Australian Open. Tylko tego trofeum wielkoszlemowego brakuje w kolekcji naszej rodaczki. Jeśli je zdobędzie, to wówczas będzie mogła pochwalić się Karierowym Wielkim Szlemem (triumfem w Australian Open, Roland Garros, Wimbledonie i US Open w różnych sezonach). 

