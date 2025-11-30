Powrót na stronę główną
Rosjanin naprawdę powiedział to o Świątek. "Na pewno"
Serena Williams, Billie Jean King czy Chris Evert. Co łączy te panie? To m.in. one wywalczyły Karierowego Wielkiego Szlema. Czy wkrótce do tego grona dołączy Iga Świątek? Polce brakuje tylko triumfu w jednej imprezie. Głos na ten temat wyraził Daniił Miedwiediew. Nie miał wątpliwości. Przypadek Polki nie był jedynym, jaki Rosjanin omówił w jednym z wywiadów.
Sezon 2025 był prawdziwym rollercoasterem dla Igi Świątek. Zawiodła tam, gdzie teoretycznie powinna być najsilniejsza - na "mączce" - a zaskoczyła tam, gdzie skazywano ją na porażkę. Już w WTA 500 w Bad Homburg Polka osiągnęła pierwszy finał na trawie w seniorskiej karierze. A kilkanaście dni później wygrała Wimbledon. Tym samym dopisała do konta trzeci z czterech turniejów wielkoszlemowych. W przeszłości triumfowała w Roland Garros (2020, 2022, 2023, 2024) i w US Open (2022). By zdobyć Karierowego Wielkiego Szlema, potrzebuje tylko zwycięstwa w Australian Open. Niewielu tenisistkom udało się to osiągnąć. Czy 24-latka da radę?

Daniił Miedwiediew pewny ws. Świątek. "Uważam, że wygra"

Głos w sprawie zabrał Daniił Miedwiediew. Doświadczony tenisista wypowiedział się nie tylko na temat możliwego Karierowego Wielkiego Szlema Świątek, ale i Carlosa Alcaraza i Jannika Sinnera. Mimo młodego wieku Hiszpan i Włoch zapisali się już na kartach historii, mają na koncie triumfy w trzech imprezach najwyższej rangi, ale do pełni szczęścia, podobnie jak Świątek, brakuje im jednego. W przypadku Alcaraza to Australian Open, a Sinnera Roland Garros. - Tak, to oczywiste, że są w stanie to zrobić - zaczął Rosjanin, cytowany przez championat.com. - Wszyscy prezentują się na korcie naprawdę dobrze. Właściwie to mogą triumfować w każdej imprezie - twierdził. 

- Sinner miał trzy piłki meczowe na triumf w paryskiej imprezie w tym roku. Dlatego też uważam, że wszyscy są w stanie tego dokonać. Ale czy im się to uda? A może nie? To właśnie piękno tenisa. Nigdy nie możemy być niczego pewni na sto procent. Oczywiście, Świątek, Alcaraz i Sinner są młodzi i mają mnóstwo szans, jednak życie bywa nieprzewidywalne. Kiedy patrzę na nich, to uważam, że na pewno wszyscy kiedyś wygrają Wielkiego Szlema - podkreślał. 

Świątek przed szansą już za niespełna dwa miesiące

Zarówno Świątek, jak i Alcaraz błyskawicznie otrzymają szansę na skompletowanie Wielkiego Szlema. A to dlatego, że brakujące w ich kolekcji Australian Open jest pierwszą imprezą wielkoszlemową sezonu. W 2026 roku odbędzie się w dniach 12 stycznia - 1 lutego. Dłużej na szansę będzie czekał Sinner. Roland Garros zaplanowano na dni 24 maja - 7 czerwca. Najdalej w Australian Open Świątek dotarła do półfinału (sezon 2022 i 2025). W przypadku Alcaraza był to ćwierćfinał (2024,2025). Jeśli chodzi o Sinnera i French Open, to finał (2025).

