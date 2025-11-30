Rosjanin naprawdę powiedział to o Świątek. "Na pewno"

Sezon 2025 był prawdziwym rollercoasterem dla Igi Świątek. Zawiodła tam, gdzie teoretycznie powinna być najsilniejsza - na "mączce" - a zaskoczyła tam, gdzie skazywano ją na porażkę. Już w WTA 500 w Bad Homburg Polka osiągnęła pierwszy finał na trawie w seniorskiej karierze. A kilkanaście dni później wygrała Wimbledon. Tym samym dopisała do konta trzeci z czterech turniejów wielkoszlemowych. W przeszłości triumfowała w Roland Garros (2020, 2022, 2023, 2024) i w US Open (2022). By zdobyć Karierowego Wielkiego Szlema, potrzebuje tylko zwycięstwa w Australian Open. Niewielu tenisistkom udało się to osiągnąć. Czy 24-latka da radę?

Daniił Miedwiediew pewny ws. Świątek. "Uważam, że wygra"

Głos w sprawie zabrał Daniił Miedwiediew. Doświadczony tenisista wypowiedział się nie tylko na temat możliwego Karierowego Wielkiego Szlema Świątek, ale i Carlosa Alcaraza i Jannika Sinnera. Mimo młodego wieku Hiszpan i Włoch zapisali się już na kartach historii, mają na koncie triumfy w trzech imprezach najwyższej rangi, ale do pełni szczęścia, podobnie jak Świątek, brakuje im jednego. W przypadku Alcaraza to Australian Open, a Sinnera Roland Garros. - Tak, to oczywiste, że są w stanie to zrobić - zaczął Rosjanin, cytowany przez championat.com. - Wszyscy prezentują się na korcie naprawdę dobrze. Właściwie to mogą triumfować w każdej imprezie - twierdził.

- Sinner miał trzy piłki meczowe na triumf w paryskiej imprezie w tym roku. Dlatego też uważam, że wszyscy są w stanie tego dokonać. Ale czy im się to uda? A może nie? To właśnie piękno tenisa. Nigdy nie możemy być niczego pewni na sto procent. Oczywiście, Świątek, Alcaraz i Sinner są młodzi i mają mnóstwo szans, jednak życie bywa nieprzewidywalne. Kiedy patrzę na nich, to uważam, że na pewno wszyscy kiedyś wygrają Wielkiego Szlema - podkreślał.

Świątek przed szansą już za niespełna dwa miesiące

Zarówno Świątek, jak i Alcaraz błyskawicznie otrzymają szansę na skompletowanie Wielkiego Szlema. A to dlatego, że brakujące w ich kolekcji Australian Open jest pierwszą imprezą wielkoszlemową sezonu. W 2026 roku odbędzie się w dniach 12 stycznia - 1 lutego. Dłużej na szansę będzie czekał Sinner. Roland Garros zaplanowano na dni 24 maja - 7 czerwca. Najdalej w Australian Open Świątek dotarła do półfinału (sezon 2022 i 2025). W przypadku Alcaraza był to ćwierćfinał (2024,2025). Jeśli chodzi o Sinnera i French Open, to finał (2025).